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Save the Children: Pre deti v J. Sudáne sú zdrojom potravy listy
Štát Jonglei je ohniskom násilností medzi vládou a opozičnými silami.
Autor TASR
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Džuba 9. júna (TASR) - Rodiny a deti v konflikte sužovanom štáte Jonglei v Južnom Sudáne prežívajú na listoch rastlín a leknách. V utorok to uviedla britská charitatívna organizácia Save the Children, ktorá upozornila, že potravinová kríza v krajine sa približuje k úrovni hladomoru. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Štát Jonglei je ohniskom násilností medzi vládou a opozičnými silami. Boje tam vypukli už vlani v decembri, pričom došlo k zrážkam skupín lojálnych prezidentovi Salvovi Kiirovi a jeho dlhoročnému rivalovi Riekovi Macharovi.
Organizácia Spojených národov (OSN) uviedla, že politická elita rozkradla miliardy dolárov zo štátnych zdrojov a obyvateľstvo zostalo takmer bez akýchkoľvek služieb a podpory zo strany štátu.
„V niektorých častiach (Jonglei) rodiny a deti prežívajú na listoch a leknách nazbieraných v močiaroch a semenách určených na výsadbu, zatiaľ čo matky celé hodiny chodia po zaplavených oblastiach, aby našli čokoľvek jedlé pre svoje deti,“ uviedla organizácia Save the Children vo svojom vyhlásení.
Z najnovších údajov Integrovanej klasifikácie fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) trpí v Južnom Sudáne akútnym hladom viac než 7,8 milióna ľudí. Niektoré časti krajiny sú pritom už na pokraji hladomoru.
IPC uvádza, že liečbu pre akútnu podvýživu potrebuje približne 2,2 milióna detí do piatich rokov, z toho takmer 700.000 trpí jej najťažšou formou.
Organizácia Save the Children uviedla, že v dôsledku extrémneho nedostatku potravín museli tisíce detí opustiť školu, pričom mnohé z nich boli donútené k práci a skorým sobášom.
Južný Sudán získal nezávislosť v roku 2011, ale čoskoro krajinu zasiahla občianska vojna a naďalej sa topí v extrémnej chudobe a korupcii.
Charitatívna organizácia pozastavila niektoré svoje programy po útokoch ozbrojených gangov, ktoré zničili jej zariadenia.
Štát Jonglei je ohniskom násilností medzi vládou a opozičnými silami. Boje tam vypukli už vlani v decembri, pričom došlo k zrážkam skupín lojálnych prezidentovi Salvovi Kiirovi a jeho dlhoročnému rivalovi Riekovi Macharovi.
Organizácia Spojených národov (OSN) uviedla, že politická elita rozkradla miliardy dolárov zo štátnych zdrojov a obyvateľstvo zostalo takmer bez akýchkoľvek služieb a podpory zo strany štátu.
„V niektorých častiach (Jonglei) rodiny a deti prežívajú na listoch a leknách nazbieraných v močiaroch a semenách určených na výsadbu, zatiaľ čo matky celé hodiny chodia po zaplavených oblastiach, aby našli čokoľvek jedlé pre svoje deti,“ uviedla organizácia Save the Children vo svojom vyhlásení.
Z najnovších údajov Integrovanej klasifikácie fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) trpí v Južnom Sudáne akútnym hladom viac než 7,8 milióna ľudí. Niektoré časti krajiny sú pritom už na pokraji hladomoru.
IPC uvádza, že liečbu pre akútnu podvýživu potrebuje približne 2,2 milióna detí do piatich rokov, z toho takmer 700.000 trpí jej najťažšou formou.
Organizácia Save the Children uviedla, že v dôsledku extrémneho nedostatku potravín museli tisíce detí opustiť školu, pričom mnohé z nich boli donútené k práci a skorým sobášom.
Južný Sudán získal nezávislosť v roku 2011, ale čoskoro krajinu zasiahla občianska vojna a naďalej sa topí v extrémnej chudobe a korupcii.
Charitatívna organizácia pozastavila niektoré svoje programy po útokoch ozbrojených gangov, ktoré zničili jej zariadenia.