Save the Children: V Jemene bolo zabitých alebo zranených 38 detí

Rím/Saná 2. augusta (TASR) - V Jemene bolo za uplynulý týždeň prímeria sprostredkovaného OSN zabitých alebo zranených 38 detí. Ide o najvyšší počet neplnoletých obetí od začiatku roka 2020. Podľa agentúry ANSA to v utorok uviedla britská humanitárna organizácia Save the Children.



"Nárast ozbrojeného násilia počas posledného mesiaca prímeria v Jemene si vyžiadal 232 civilných obetí vrátane 57 detí. Posledný júlový týždeň bol najkrvavejší za posledných pár rokov s viac ako 65 úmrtiami alebo zraneniami civilistov vrátane 38 detí," uviedla organizácia.



Save the Children vo vyhlásení uvádza, že prímerie zo začiatku apríla predstavovalo pozitívnu zmenu pre deti v Jemene, keď o 53 percent klesol počet zasiahnutých civilistov a počet zranených alebo zabitých detí sa "znížil o 30 percent na 120". S blížiacim sa koncom prímeria však "počet zasiahnutých civilistov v júli vzrástol o 52 percent".



Deti v Jemene si zaslúžia úplné zastavenie násilia, opätovné otvorenie ciest v provincii Taiz a bezpečný a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci pre všetkých Jemenčanov v celej krajine, zdôraznila organizácia.



Dvojmesačné prímerie medzi vládou, ktorú podporuje koalícia vedená Saudskou Arábiou a šiitskymi povstalcami, vyjednala OSN. Do platnosti vstúpilo 2. apríla, obe strany konfliktu sa v júni dohodli na jeho predĺžení do 2. augusta.