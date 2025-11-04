< sekcia Zahraničie
Save the Children: V konfliktných zónach žilo vlani 520 miliónov detí
Autor TASR
Berlín 4. novembra (TASR) - V konfliktných zónach po celom svete žilo minulý rok približne 520 miliónov detí. Podľa analýzy humanitárnej organizácie Save the Children je to o až 47 miliónov viac než v predchádzajúcom roku a zároveň je to najvyšší počet od roku 2005, keď boli tieto údaje prvýkrát zostavené. Znamená to, že každé piate dieťa na svete je postihnuté ozbrojeným konfliktom, upozornila v pondelok organizácia. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
Zároveň bolo počas minulého roka zdokumentovaných dovedna 41.763 trestných činov páchaných na deťoch v konfliktoch, čo je o 30 percent viac než v roku 2023 a podľa údajov je to tiež rekordne vysoká hodnota. Viac než polovica týchto trestných činov bola spáchaná len v štyroch konfliktných regiónoch: na okupovaných palestínskych územiach, v Konžskej demokratickej republike (KDR), Nigérii a Somálsku. Celkovo bolo v minulom roku zaznamenaných 61 konfliktov medzi štátmi, uvádza organizácia.
Tento vývoj jasne ukazuje, „že sú potrebné naliehavé politické opatrenia,“ povedal Florian Westphal, výkonný riaditeľ organizácie Save the Children Nemecko. „Najmä v časoch globálneho hromadenia vojenskej sily musí byť ochrana detí ústredným cieľom bezpečnostnej politiky,“ upozornil. Je podľa neho škandál, že štáty míňajú viac peňazí na zbrane než na ochranu detí v konfliktných zónach.
Humanitárna organizácia uvádza, že svoje zistenia okrem iného zakladá na údajoch z Inštitútu pre výskum mieru v Osle (PRIO) a na správach Organizácie Spojených národov. Správa definuje konfliktnú zónu ako oblasť v okruhu 50 kilometrov od miesta, kde v danom roku došlo k aspoň jednej „konfliktnej udalosti“, dodáva DPA.
