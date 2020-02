Save the Children: V oblastiach konfliktov vyrastá 415 miliónov detí

Berlín 13. februára (TASR) - Vojnové konflikty vo svete predstavujú čoraz väčšie nebezpečenstvo pre deti a mladistvých, ktorých žije v zasiahnutých oblastiach približne 415 miliónov. Humanitárna organizácia Save the Children to uviedla vo štvrtok pri príležitosti zverejnenia svojej správy "Vojna proti deťom", vypracovanej pred nadchádzajúcou Mníchovskou bezpečnostnou konferenciou. Píše o tom agentúra DPA.



Približne 149 miliónov detí vyrastá podľa zverejnených údajov v tých najnebezpečnejších podmienkach. Správa vychádzajúca zo stavu z roku 2018 konštatuje nárast počtu prípadov vážneho porušovania detských práv. V oblastiach konfliktov podľa nej vyrastá každé šieste dieťa.



"Od roku 2005 bolo 95.000 zmrzačených alebo usmrtených, desaťtisíce uniesli. Deti bývajú v konfliktoch pohlavne zneužívané alebo nútene verbované a humanitárna pomoc im býva systematicky odopieraná," povedala Susanna Krügerová, predsedníčka predstavenstva Save the Children. "Je otrasné, že svet sa len prizerá, zatiaľ čo sa z detí beztrestne stávajú terče."



Organizácia upozornila, že čoraz častejšie sa útočí na školy a nemocnice a že milióny detí nemajú prístup ku vzdelaniu alebo zdravotnej starostlivosti.



Len v roku 2018 zaznamenala usmrtenie alebo zranenie najmenej 12.125 detí v dôsledku konfliktom podmieneného násilia, čo predstavuje medziročný nárast o 13 percent. Medzi priamymi obeťami bojových akcií je pritom výrazne viac chlapcov než dievčat. Dievčatá sú zase výrazne častejšie obeťami znásilnení, nútených detských sobášov alebo iných foriem pohlavného zneužívania.



Ako desať najnebezpečnejších krajín pre deti v roku 2018 správa menuje Afganistan, Konžskú demokratickú republiku, Irak, Jemen, Mali, Nigériu, Somálsko, Južný Sudán, Sýriu a Stredoafrickú republiku.