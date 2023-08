Save the Children: V Sudáne od apríla zomrelo od hladu už asi 500 detí

Chartúm 22. augusta (TASR) - V Sudáne od polovice apríla v dôsledku konfliktu zomrelo na následky hladu už približne 500 detí. Dve desiatky detí zomreli v štátnom sirotinci v hlavnom meste Chartúm. V utorok na to upozornila organizácia Save the Children. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Organizácia Save the Children takisto uviedla, že najmenej 31.000 detí nemá prístup k liečbe podvýživy a súvisiacich chorôb po tom, ako charitatívna organizácia bola v tejto východoafrickej krajine nútená od začiatku bojov zatvoriť 57 zariadení.



V polovici apríla vypukli v Sudáne boje medzi armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). Podľa mimovládnych organizácií počas bojov zahynulo už približne 5000 ľudí a viac ako štyri milióny osôb je vysídlených.



V období od mája do júla len v regióne Biely Níl zomrelo v dôsledku podvýživy alebo súvisiacich chorôb najmenej 316 detí, väčšina z nich mladších ako päť rokov. Zároveň za posledných osem mesiacov prijali do nemocníc ďalších vyše 2400 detí s ťažkou akútnou podvýživou, uviedla organizácia Save the Children.



"Nikdy sme si nemysleli, že uvidíme deti zomierať od hladu v takom počte, ale toto je teraz v Sudáne realita," povedal riaditeľ pobočky Save the Children v Sudáne Arif Noor. "Vidíme deti umierať od hladu, ktorému sa dá zabrániť," dodal.