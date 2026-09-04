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Save the Children:V Libanone v konflikte zahynulo za pol roka 257 detí
Organizácia vo svojej správe tvrdí, že od začiatku tohto konfliktu bolo obeťami násilia takmer 1300 detí, čo predstavuje v priemere viac než sedem denne.
Autor TASR
Bejrút 3. septembra (TASR) - Najmenej 257 detí prišlo o život za uplynulých šesť mesiacov vo vojne medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh v Libanone. S odvolaním sa na údaje libanonského ministerstva zdravotníctva o tom informovala organizácia Save the Children, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Za rovnaké obdobie utrpelo zranenia ďalších 1039 detí. Organizácia vo svojej správe tvrdí, že od začiatku tohto konfliktu bolo obeťami násilia takmer 1300 detí, čo predstavuje v priemere viac než sedem denne.
Deti v Libanone sú napriek prímeriu z júna tohto roka naďalej vystavené násilnostiam, vysídleniu a následkom zničenej infraštruktúry. „Deti nemôžu žiť pod hrozbou ďalšieho násilia, kým čakajú na podmienky potrebné na obnovu svojich životov,“ uviedla riaditeľka Save the Children v Libanone Nora Ingdalová.
Libanon podľa nej potrebuje „definitívne, trvalé a komplexné prímerie“. Medzinárodné spoločenstvo nesmie dovoliť, aby sa pokračujúce útoky, vysídľovanie, obmedzenia návratu a ničenie civilnej infraštruktúry stali bežnou súčasťou života detí v krajine.
Organizácia tiež tvrdí, že výrazne ovplyvnený je aj prístup k vzdelávaniu. Napríklad v tomto školskom roku nemôže navštevovať školu približne 100.000 detí. Podľa ministerstva školstva bolo za uplynulých šesť mesiacov zničených alebo poškodených 340 škôl.
Najnovší konflikt medzi Izraelom a Hizballáhom vypukol 2. marca a odvtedy zahynulo pri izraelských leteckých úderoch v Libanone najmenej 4348 ľudí a ďalších 12.300 utrpelo zranenia, tvrdí organizácia. Táto bilancia zahŕňa 355 ľudí, ktorí prišli o život od začiatku prímeria z 19. júna.
Save the Children poukázala aj na to, že v južnom Libanone, ktorý označila za epicentrum vysídľovania, sú obyvatelia 55 pohraničných dedín naďalej obmedzovaní v pohybe v dôsledku pokračujúcich izraelských vojenských operácií v tejto oblasti. Izrael tvrdí, že tam zasahuje proti militantom z Hizballáhu.
Poškodenie vodnej infraštruktúry zasiahlo viac než 700.000 ľudí na juhu krajiny, kde je zničených alebo poškodených vyše 41.000 bytových jednotiek.
Za rovnaké obdobie utrpelo zranenia ďalších 1039 detí. Organizácia vo svojej správe tvrdí, že od začiatku tohto konfliktu bolo obeťami násilia takmer 1300 detí, čo predstavuje v priemere viac než sedem denne.
Deti v Libanone sú napriek prímeriu z júna tohto roka naďalej vystavené násilnostiam, vysídleniu a následkom zničenej infraštruktúry. „Deti nemôžu žiť pod hrozbou ďalšieho násilia, kým čakajú na podmienky potrebné na obnovu svojich životov,“ uviedla riaditeľka Save the Children v Libanone Nora Ingdalová.
Libanon podľa nej potrebuje „definitívne, trvalé a komplexné prímerie“. Medzinárodné spoločenstvo nesmie dovoliť, aby sa pokračujúce útoky, vysídľovanie, obmedzenia návratu a ničenie civilnej infraštruktúry stali bežnou súčasťou života detí v krajine.
Organizácia tiež tvrdí, že výrazne ovplyvnený je aj prístup k vzdelávaniu. Napríklad v tomto školskom roku nemôže navštevovať školu približne 100.000 detí. Podľa ministerstva školstva bolo za uplynulých šesť mesiacov zničených alebo poškodených 340 škôl.
Najnovší konflikt medzi Izraelom a Hizballáhom vypukol 2. marca a odvtedy zahynulo pri izraelských leteckých úderoch v Libanone najmenej 4348 ľudí a ďalších 12.300 utrpelo zranenia, tvrdí organizácia. Táto bilancia zahŕňa 355 ľudí, ktorí prišli o život od začiatku prímeria z 19. júna.
Save the Children poukázala aj na to, že v južnom Libanone, ktorý označila za epicentrum vysídľovania, sú obyvatelia 55 pohraničných dedín naďalej obmedzovaní v pohybe v dôsledku pokračujúcich izraelských vojenských operácií v tejto oblasti. Izrael tvrdí, že tam zasahuje proti militantom z Hizballáhu.
Poškodenie vodnej infraštruktúry zasiahlo viac než 700.000 ľudí na juhu krajiny, kde je zničených alebo poškodených vyše 41.000 bytových jednotiek.