< sekcia Zahraničie
Sbrsko chce Mladičovi udeliť všetky vojenské a štátne pocty
Mladič zomrel vo štvrtok vo veku 84 rokov v nemocnici v holandskom Haagu, kde si vo väzení odpykával doživotný trest za vojnové zločiny.
Autor TASR
Belehrad 28. augusta (TASR) - Srbský minister spravodlivosti Nenad Vujič v piatok pre miestnu televíziu K1 uviedol, že bývalý veliteľ bosnianskosrbskej armády a odsúdený vojnový zločinec Ratko Mladič „dostane všetky vojenské a štátne pocty, na ktoré má nárok“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Mladič, v medzinárodnej tlači označovaný "bosniansky mäsiar" v súvislosti so svojou reputáciou z čias občianskej vojny v Bosne, zomrel vo štvrtok vo veku 84 rokov v nemocnici v holandskom Haagu, kde si vo väzení odpykával doživotný trest za vojnové zločiny.
Vo viacerých mestách a chrámoch bosnianskej Republiky srbskej (RS) občania medzitým v piatok vzdávali Mladičovi úctu a zapaľovali sviečky. Predseda vlády RS Savo Minič tak urobil ešte vo štvrtok večer v Chráme Krista Spasiteľa v Banja Luke, píše portál B92.
Nemenované zdroje podľa agentúry AP tiež potvrdili, že na ceste do Haagu je syn bývalého generála Darko Mladič.
Keď sa v roku 1992 začala medzietnická občianska vojna v Bosne a Hercegovine, Mladič sa stal veliteľom bosnianskosrbských jednotiek a ovládol veľkú časť krajiny s cieľom vytvoriť srbský miništát, píše AP.
Srbi pod Mladičovým velením obkľúčili bosniansku metropolu Sarajevo, ako aj ďalšie mestá a dediny, zriadili tábory pre zadržaných nemoslimských civilistov a nepriateľských vojakov a systematicky zabíjali zajatcov.
V obliehanom Sarajeve držali srbské jednotky mesto v izolácii, pričom civilistov zabíjali pomocou ostreľovačov a ťažkého delostrelectva. V roku 1995 Mladičove jednotky zmasakrovali v Srebrenici viac ako 8000 moslimských mužov a chlapcov, čo bol prvý súdom označený prípad genocídy v Európe od druhej svetovej vojny.
Mladič ani jeho stúpenci však nikdy neprejavili ľútosť, konštatuje AP. Mnohí ho vnímali ako patriota bojujúceho za svoju krajinu. Mladič počas súdneho procesu vystupoval vzdorovito a agresívne, a keď ho v roku 2017 odsúdili na doživotie, kričal na sudcov.
Vo väzbe v Haagu bol od roku 2011 po mnohých rokoch na úteku.
Mladič, v medzinárodnej tlači označovaný "bosniansky mäsiar" v súvislosti so svojou reputáciou z čias občianskej vojny v Bosne, zomrel vo štvrtok vo veku 84 rokov v nemocnici v holandskom Haagu, kde si vo väzení odpykával doživotný trest za vojnové zločiny.
Vo viacerých mestách a chrámoch bosnianskej Republiky srbskej (RS) občania medzitým v piatok vzdávali Mladičovi úctu a zapaľovali sviečky. Predseda vlády RS Savo Minič tak urobil ešte vo štvrtok večer v Chráme Krista Spasiteľa v Banja Luke, píše portál B92.
Nemenované zdroje podľa agentúry AP tiež potvrdili, že na ceste do Haagu je syn bývalého generála Darko Mladič.
Keď sa v roku 1992 začala medzietnická občianska vojna v Bosne a Hercegovine, Mladič sa stal veliteľom bosnianskosrbských jednotiek a ovládol veľkú časť krajiny s cieľom vytvoriť srbský miništát, píše AP.
Srbi pod Mladičovým velením obkľúčili bosniansku metropolu Sarajevo, ako aj ďalšie mestá a dediny, zriadili tábory pre zadržaných nemoslimských civilistov a nepriateľských vojakov a systematicky zabíjali zajatcov.
V obliehanom Sarajeve držali srbské jednotky mesto v izolácii, pričom civilistov zabíjali pomocou ostreľovačov a ťažkého delostrelectva. V roku 1995 Mladičove jednotky zmasakrovali v Srebrenici viac ako 8000 moslimských mužov a chlapcov, čo bol prvý súdom označený prípad genocídy v Európe od druhej svetovej vojny.
Mladič ani jeho stúpenci však nikdy neprejavili ľútosť, konštatuje AP. Mnohí ho vnímali ako patriota bojujúceho za svoju krajinu. Mladič počas súdneho procesu vystupoval vzdorovito a agresívne, a keď ho v roku 2017 odsúdili na doživotie, kričal na sudcov.
Vo väzbe v Haagu bol od roku 2011 po mnohých rokoch na úteku.