SBU pri prehliadkach zadržala predstaviteľov protikorupčného úradu

Kyjev 21. júla (TASR) - Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) v pondelok oznámila, že zadržala predstaviteľov ukrajinského Národného protikorupčného úradu (NABU) a v rámci zásahu vykonala desiatky prehliadok. Jedného predstaviteľa úradu zadržala SBU na základe podozrení zo špionáže pre Rusko a ďalšieho pre podozrenie z obchodných väzieb na Ruskú federáciu. Ďalší predstavitelia NABU mali podľa SBU väzby na zakázanú stranu ukrajinského politika na úteku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



NABU uviedol, že zásah presiahol rámec otázok štátnej bezpečnosti a zahŕňal aj nesúvisiace obvinenia, ako napríklad dopravné nehody spred niekoľkých rokov. NABU tvrdí, že bezpečnostné zložky vykonali najmenej 70 prehliadok v súvislosti s 15 zamestnancami úradu, a to bez schválenia súdom.



„Vo väčšine prípadov sú dôvodom týchto krokov účasť jednotlivcov na dopravných nehodách,“ uviedol úrad vo vyhlásení. Dodal, že niektoré prípady sa týkajú aj väzieb na Rusko. Ďalej konštatoval, že hoci riziko ruskej infiltrácie zostáva relevantné, nemôže to byť dôvodom na „zastavenie práce celej inštitúcie“. Agentúra DPA informovala, že šéf NABU Semen Kryvonos zrušil svoju pracovnú cestu do Británie.



SBU uviedla, že zadržala tajného agenta pracujúceho pre ruské spravodajské služby vo vnútri NABU, ktorý svojmu riadiacemu dôstojníkovi odovzdal informácie najmenej v 60 prípadoch. Okrem toho zadržala aj vysokopostaveného detektíva NABU pre podozrenie, že pôsobil ako sprostredkovateľ pri predaji priemyselnej konopy svojho otca do Ruska. Niektorí vysokopostavení predstavitelia NABU mali podľa SBU väzby na poslanca Fedira Chrystenka, o ktorom sa predpokladá, že z Ukrajiny utiekol po začiatku ruskej invázie v roku 2022. Chrystenko bol členom strany Opozičná platforma – Za život, ktorú v júni 2022 zakázal ukrajinský súd.



DPA tvrdí, že SBU vykonala prehliadky aj na Špecializovanej protikorupčnej prokuratúre (SAP).



Podľa organizácie Transparency International prehliadky ukázali, že úrady vyvíjajú masívny tlak na bojovníkov proti korupcii na Ukrajine. Vo svojom vyhlásení tiež uviedla, že ide o „pokusy rozložiť protikorupčný systém“. Zároveň vyzvala ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby verejne zaručil nezávislosť protikorupčných orgánov a vyzval SBU a generálnu prokuratúru, aby zastavili takýto „nezákonný nátlak“.



DPA tiež informuje, že médiá majú podozrenie, že razie sú reakciou Zelenského na vyšetrovanie zo strany NABU a SAP voči bývalému ministrovi národnej jednoty Olexijovi Černyšovovi, ktorý je údajne blízky ukrajinskému prezidentovi.