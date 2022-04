SBU: „Putinov kmotor“ plánoval z Ukrajiny utiecť do Podnesterska

Kyjev 13. apríla (TASR) - Zadržaný proruský politik Viktor Medvedčuk plánoval utiecť z Ukrajiny do moldavského odštiepeneckého regiónu Podnestersko. V stredu to oznámil riaditeľ Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU) s tým, že tento plán bol zmarený. Informovala o tom agentúra Reuters.



Bezpečnostná služba Ukrajiny tvrdí, že Medvedčuka v Podnestersku čakali agenti ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), ktorí ho mali odviezť do Moskvy. Namiesto toho bol však Medvedčuk zatknutý v Kyjevskej oblasti, keď sa vydal na cestu k hraniciam. Blízkeho spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina zadržala SBU počas "nebezpečnej špeciálnej operácie".



Podnestersko je medzinárodne neuznaný štát, ktorý je pod silným vplyvom Ruska a viackrát sa vyskytli aj hlasy o jeho anexiu Ruskou federáciou po vzore Krymu. Ruské mierové jednotky vstúpili do Podnesterska po tom, ako v roku 1992 viedlo krátku vojnu s Moldavskom a vyhlásilo sa za nezávislý štát. Jeho nezávislosť dodnes neuznal nijaký štát ani medzinárodná organizácia. Urobili tak iba separatistické regióny ako Abcházsko, Južné Osetsko a Náhorný Karabach, hoci sami majú problémy s medzinárodným uznaním.



Viktor Medvedčuk je považovaný za najvplyvnejšieho proruského politika na Ukrajine. V médiách získal prezývku "Putinov kmotor", pretože ruský prezident je krstným otcom jeho najmladšej dcéry. Od mája minulého roka bol v domácom väzení. Tri dni po tom, ako Rusko 24. februára napadlo Ukrajinu, však utiekol a zdržiaval sa na neznámom mieste.