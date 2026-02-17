Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. február 2026Meniny má Miloslava
< sekcia Zahraničie

SBU tvrdí, že dronmi zasiahla ropný terminál a chemický závod v Rusku

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Úder na zariadenie, ktoré patrí medzi najväčšie svojho druhu v oblasti Čierneho mora, v nedeľu hlásil aj generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl.

Autor TASR
Kyjev 17. februára (TASR) - Ukrajinské drony pri nočnom útoku zasiahli ropný terminál v prístave Taman v ruskom Krasnodarskom kraji a chemický závod v Permskom kraji. V utorok to s odvolaním sa na Ukrajinskú bezpečnostnú službu (SBU) uviedla agentúra Reuters.

Ukrajinské jednotky podľa zdroja z SBU podnikli na terminál Tamanneftegaz v Krasnodarskom kraji už druhý útok za uplynulé týždne. Prvý z nich vykonali v noci na 22. januára. Úder na zariadenie, ktoré patrí medzi najväčšie svojho druhu v oblasti Čierneho mora, v nedeľu hlásil aj generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl.

Drony SBU zaútočili v noci na utorok aj na závod spoločnosti Metafrax Chemicals v Permskej oblasti na Urale, približne 1600 kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Agentúra uviedla, že ide o jedného z najväčších výrobcov metanolu v Rusku. Podľa zdroja Reuters závod vyrába chemické zložky používané vo výbušninách a inom vojenskom materiáli.

SBU naďalej systematicky útočí na podniky, ktoré dodávajú ruskému vojensko-priemyselnému komplexu suroviny a komponenty na výrobu zbraní. Útoky na takéto zariadenia spomaľujú výrobu munície, sťažujú dodávky zdrojov pre armádu a priamo prispievajú k zníženiu intenzity bojov proti Ukrajine,“ citovala predstaviteľa SBU agentúra RBC-Ukraine.

Oba údery podnikli ukrajinské sily ešte pred začiatkom trojstranných rokovaní medzi delegáciami Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov v Ženeve o možnostiach ukončenia vojny. Kyjev podľa Reuters zintenzívnil svoje útoky na strategické ciele v Rusku, najmä ropné zariadenia.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 17. februára

TRAGICKÁ NEHODA: Na Liptove sa zrazil kamión s autobusom

VIDEO: STREĽBA NA HOKEJOVOM ZÁPASE: Zahynuli najmenej traja ľudia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo