SBU tvrdí, že dronmi zasiahla ropný terminál a chemický závod v Rusku
Úder na zariadenie, ktoré patrí medzi najväčšie svojho druhu v oblasti Čierneho mora, v nedeľu hlásil aj generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl.
Autor TASR
Kyjev 17. februára (TASR) - Ukrajinské drony pri nočnom útoku zasiahli ropný terminál v prístave Taman v ruskom Krasnodarskom kraji a chemický závod v Permskom kraji. V utorok to s odvolaním sa na Ukrajinskú bezpečnostnú službu (SBU) uviedla agentúra Reuters.
Ukrajinské jednotky podľa zdroja z SBU podnikli na terminál Tamanneftegaz v Krasnodarskom kraji už druhý útok za uplynulé týždne. Prvý z nich vykonali v noci na 22. januára. Úder na zariadenie, ktoré patrí medzi najväčšie svojho druhu v oblasti Čierneho mora, v nedeľu hlásil aj generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl.
Drony SBU zaútočili v noci na utorok aj na závod spoločnosti Metafrax Chemicals v Permskej oblasti na Urale, približne 1600 kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Agentúra uviedla, že ide o jedného z najväčších výrobcov metanolu v Rusku. Podľa zdroja Reuters závod vyrába chemické zložky používané vo výbušninách a inom vojenskom materiáli.
„SBU naďalej systematicky útočí na podniky, ktoré dodávajú ruskému vojensko-priemyselnému komplexu suroviny a komponenty na výrobu zbraní. Útoky na takéto zariadenia spomaľujú výrobu munície, sťažujú dodávky zdrojov pre armádu a priamo prispievajú k zníženiu intenzity bojov proti Ukrajine,“ citovala predstaviteľa SBU agentúra RBC-Ukraine.
Oba údery podnikli ukrajinské sily ešte pred začiatkom trojstranných rokovaní medzi delegáciami Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov v Ženeve o možnostiach ukončenia vojny. Kyjev podľa Reuters zintenzívnil svoje útoky na strategické ciele v Rusku, najmä ropné zariadenia.
