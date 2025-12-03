< sekcia Zahraničie
SBU tvrdí, že žiaden z jej dronov nestúpil do vôd Rumunska
Ministerstvo obrany v Bukurešti predtým oznámilo, že rumunská armáda zneškodnila námorný dron, ktorý bol hrozbou pre plavbu v Čiernom mori.
Autor TASR
Kyjev/Bukurešť 3. decembra (TASR) - Ukrajinská bezpečnostná služby (SBU) v stredu oznámila, že žiaden z jej námorných dronov Sea Baby, ktoré vykonávajú operačné úlohy v oblasti Čierneho mora, sa nestratil ani nevstúpil do vôd Rumunska. Bukurešť predtým informovala o zničení takéhoto plavidla, píše TASR podľa agentúry Reuters.
„Žiaden z dronových systémov 'Sea Baby' SBU nevstúpil do rumunských teritoriálnych vôd,“ píše sa vo vyhlásení tlačového strediska ukrajinskej tajnej služby, ktoré tieto námorné drony vyvinula a používa.
Ministerstvo obrany v Bukurešti predtým oznámilo, že rumunská armáda zneškodnila námorný dron, ktorý bol hrozbou pre plavbu v Čiernom mori. Podľa vyhlásenia išlo o bezpilotné plavidlo Sea Baby, ktoré zničili riadenou explóziou 66 kilometrov východne od prístavu Konstanca.
