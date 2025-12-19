Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. december 2025
< sekcia Zahraničie

SBU údajne zasiahla v Stredozemnom mori ruský tanker

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Podľa zdroja bol tanker QENDIL v dôsledku útoku vážne poškodený a nemôže byť použitý na prepravu ropy.

Autor TASR
Kyjev 19. decembra (TASR) — Ukrajina v piatok oznámila, že prvýkrát zaútočila dronmi na ruský tanker z ruskej tzv. tieňovej flotily“ v neutrálnych vodách Stredozemného mora. Nákladná loď bola v čase útoku prázdna. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP odvolávajúcej sa zdroj z prostredia civilnej kontrarozviedky - Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU).

Zdroj ďalej uviedol, že išlo o „novú, bezprecedentnú špeciálnu operáciu“ – prvý útok Kyjeva na ruský tanker v Stredozemnom mori, ktorý sa uskutočnil približne 2000 kilometrov od ukrajinských hraníc.

Akciu naplánovalo a vykonalo Centrum špeciálnych operácií SBU. Terčom útok bola ruská loď QENDIL. V čase „špeciálnej operácie“ neprevážala žiadny náklad a bola prázdna. Útok preto nepredstavoval nijakú hrozbu pre životné prostredie v regióne, konštatoval zdroj SBU.

Podľa zdroja bol tanker QENDIL v dôsledku útoku vážne poškodený a nemôže byť použitý na prepravu ropy.

„Agresorský štát použil tento tanker na obchádzanie sankcií a zarábanie peňazí, ktoré boli použité na financovanie vojny proti Ukrajine. Preto bol z hľadiska medzinárodného práva a pravidiel vedenia vojny pre SBU absolútne legitímnym cieľom. Nepriateľ musí pochopiť, že Ukrajina sa nezastaví a zaútočí na neho kdekoľvek na svete,“ konštatoval zdroj.
.

Neprehliadnite

Lídri EÚ sa dohodli na pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd

Lídri EÚ odsúdili všetky nedávne hybridné útoky proti členským štátom

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?