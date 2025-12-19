< sekcia Zahraničie
SBU údajne zasiahla v Stredozemnom mori ruský tanker
Autor TASR
Kyjev 19. decembra (TASR) — Ukrajina v piatok oznámila, že prvýkrát zaútočila dronmi na ruský tanker z ruskej tzv. tieňovej flotily“ v neutrálnych vodách Stredozemného mora. Nákladná loď bola v čase útoku prázdna. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP odvolávajúcej sa zdroj z prostredia civilnej kontrarozviedky - Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU).
Zdroj ďalej uviedol, že išlo o „novú, bezprecedentnú špeciálnu operáciu“ – prvý útok Kyjeva na ruský tanker v Stredozemnom mori, ktorý sa uskutočnil približne 2000 kilometrov od ukrajinských hraníc.
Akciu naplánovalo a vykonalo Centrum špeciálnych operácií SBU. Terčom útok bola ruská loď QENDIL. V čase „špeciálnej operácie“ neprevážala žiadny náklad a bola prázdna. Útok preto nepredstavoval nijakú hrozbu pre životné prostredie v regióne, konštatoval zdroj SBU.
Podľa zdroja bol tanker QENDIL v dôsledku útoku vážne poškodený a nemôže byť použitý na prepravu ropy.
„Agresorský štát použil tento tanker na obchádzanie sankcií a zarábanie peňazí, ktoré boli použité na financovanie vojny proti Ukrajine. Preto bol z hľadiska medzinárodného práva a pravidiel vedenia vojny pre SBU absolútne legitímnym cieľom. Nepriateľ musí pochopiť, že Ukrajina sa nezastaví a zaútočí na neho kdekoľvek na svete,“ konštatoval zdroj.
