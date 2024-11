SBU: Ukrajina zasiahla chemický závod na výrobu munície v Rusku

Kyjev 9. novembra (TASR) - Ukrajina pri nočnom útoku dronom zasiahla Alexinský chemický závod v ruskej Tulskej oblasti, ktorý vyrába pušný prach, muníciu a zbrane. Pre agentúru Reuters to v sobotu povedal zdroj z Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU), píše TASR.



Nemenovaný zdroj nespresnil, aké boli následky útoku, dodal ale, že v piatok večer v rôznych regiónoch Ruska vyhlásili letecký poplach kvôli bezpilotným lietadlám. V noci zase obyvatelia Tulskej oblasti, ležiacej južne do Moskvy, začali písať o útoku na chemický závod, výbuchoch a pohybe hasičských áut, ktoré smerovali miesto požiaru.



Ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že v noci bolo nad siedmimi ruskými regiónmi zostrelených 50 ukrajinských bezpilotných lietadiel, z toho dva nad Tulskou oblasťou.



Oblastný gubernátor Dmitrij Miljajev podľa stanice BBC oznámil, že v dôsledku útoku v meste Alexin neďaleko Tuly, kde sa chemický závod nachádza, bolo poškodené zasklenie štyroch rodinných domov.



Informáciu, že na Alexinský závod zaútočili ukrajinské drony, podľa BBC potvrdili aj ruské kanály na Telegrame. Kanál Baza, ktorý má blízko k ruským bezpečnostným silám, tvrdí, že závod sa stal terčom útoku desiatich bezpilotných lietadiel, z ktorých jedno bolo zostrelené, osem spadlo do areálu závodu a ďalší do areálu tepelnej elektrárne.



BBC upozorňuje, že presnosť správ o následkoch útoku v Tulskej oblasti neoverila a nemôže potvrdiť ani informácie o prípadných škodách.



Zdroj z SBU pre Reuters povedal, že tento ukrajinský útok bol súčasťou širšej stratégie zameranej na ruské továrne produkujúce muníciu, ktoré podporujú ruský obranný sektor a vojnové úsilie proti Ukrajine.