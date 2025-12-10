< sekcia Zahraničie
SBU zadržala v Odese nákladnú loď, ktorá kotvila v krymskom prístave
Úrady loď zadržali, keď zakotvila v Odese pod vlajkou africkej krajiny a plánovala naložiť náklad oceľových rúr.
Autor TASR
Kyjev 10. decembra (TASR) - Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) oznámila v stredu, že zadržala loď v Odesse po tom, čo nelegálne kotvila v prístave na ostrove Krym okupovanom Ruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Nákladná loď zakotvila v prístave Sevastopoľ najmenej sedemkrát pred spustením invázie na Ukrajinu vo februári 2022, aby nelegálne vyviezla poľnohospodárske plodiny, ozrejmila SBU. Ako príklad SBU uviedla 7000 ton obilia koncom januára 2021 určených na prepravu do severnej Afriky.
Úrady loď zadržali, keď zakotvila v Odese pod vlajkou africkej krajiny a plánovala naložiť náklad oceľových rúr. SBU neuviedla názov lode, no vysvetlila, že meno i vlastníci sa opakovane menili.
Na palube sa nachádzal kapitán a 16 členov posádky zo štátov Blízkeho východu, ktorí čelia obvineniam z nelegálneho vniknutia na územie a financovania činností zameraných na zmenu ukrajinských hraníc.
Rusko obsadilo a anektovalo Krym v roku 2014. Ukrajina však naďalej uplatňuje suverenitu nad polostrovom v Čiernom mori a ruská anexia nezískala medzinárodné uznanie.
Nákladná loď zakotvila v prístave Sevastopoľ najmenej sedemkrát pred spustením invázie na Ukrajinu vo februári 2022, aby nelegálne vyviezla poľnohospodárske plodiny, ozrejmila SBU. Ako príklad SBU uviedla 7000 ton obilia koncom januára 2021 určených na prepravu do severnej Afriky.
Úrady loď zadržali, keď zakotvila v Odese pod vlajkou africkej krajiny a plánovala naložiť náklad oceľových rúr. SBU neuviedla názov lode, no vysvetlila, že meno i vlastníci sa opakovane menili.
Na palube sa nachádzal kapitán a 16 členov posádky zo štátov Blízkeho východu, ktorí čelia obvineniam z nelegálneho vniknutia na územie a financovania činností zameraných na zmenu ukrajinských hraníc.
Rusko obsadilo a anektovalo Krym v roku 2014. Ukrajina však naďalej uplatňuje suverenitu nad polostrovom v Čiernom mori a ruská anexia nezískala medzinárodné uznanie.