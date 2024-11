Scarlett Johansson, jedna z navyťažovanejších herečiek, má 40 rokov

New York/Bratislava 22. novembra (TASR) - Vďaka svojmu espritu a šarmu vie aj v zrelšom období skvele zahrať dievčenské úlohy. Zároveň znie až neuveriteľne, koľko toho vzhľadom na stále pomerne nízky vek stihla. V tomto storočí azda najžiadanejšia americká herečka a menej známa speváčka Scarlett Johanssonová bude mať v piatok 22. novembra 40 rokov.



Napríklad v intervale 2003 až 2006 hrala v 12 celovečerných filmoch a neboli to hocijaké úlohy. Johanssonová stvárnila Charlotte v inšpiratívnej snímke Coppolovej dcéry (Stratené v preklade), Griet v dráme Dievča s perlou, Kay v neo-noirovej kriminálnej dráme Čierna Dahlia, či Oliviu v špičkovom Nolanovom psychotrileri Dokonalý trik, kde excelovala spolu s Christianom Baleom, Hughom Jackmanom, Rebeccou Hallovou, Michaelom Caineom a vo filme si zahral i David Bowie. Do tohto obdobia spadajú aj dva z jej troch filmov pod taktovkou Woodyho Allena, režiséra, ktorého od mladosti obdivovala.



Scarlett Ingrid Johanssonová sa narodila 22. novembra 1984 v New Yorku. Jej otec Karsten Olaf Johansson je architekt a pochádza z Dánska. Jej matka Melanie Sloanová, ktorá pôsobila ako producentka a herečka, sa narodila v New Yorku židovským rodičom. Scarlett Johanssonová má troch súrodencov - sestru Vanessu, ktorá je tiež herečka, staršieho brata Adriana a dvojča Huntera. Má aj staršieho nevlastného brata Christiana z prvého manželstva jej otca. Herečka disponuje americkým a dánskym občianstvom.



Herectvu sa venovala od detstva, keď sa objavila v divadelných predstaveniach na javiskách divadiel mimo Broadway (off-Broadway). V roku 1994 v žiackom veku debutovala pred filmovou kamerou v komédii North (Sever). O rok neskôr sa objavila v menšej úlohe v kriminálnom trileri Arne Glimchera Vražedné alibi.



V roku 1996 sa objavila v romantickej komédii Stratení na Manhattane (r. Eric Schaeffer), ale prvé výraznejšie uznanie si vyslúžila za účinkovanie v snímke Manny & Lo (1996), ktorú režírovala Lisa Kruegerrová. O rok neskôr si zahrala v rodinnej komédii Sám doma 3 (r. Raja Gosnel) a jednu z vedľajších úloh jej zveril Eric Schaeffer v romantickej dráme Fall. Po talentovanej herečke siahol aj legendárny Robert Redford, ktorý ju obsadil do filmu Zaklínač koní (1998). V čase natáčania nemala ešte 13 rokov a vo výraznej vedľajšej úlohe dojímavo stvárnila 14-dievča a jej komplikovanú cestu opätovného zbližovania s obľúbeným koňom. Prvú hlavnú postavu si zahrala v roku 1999 v rodinnej komédii Erika Flaminga Môj brat je prasa.



Ďalšiu hlavnú ženskú postavu dostala v roku 2001 v komediálnej dráme Svet duchov (r. Terry Zwigoff). V tom istom roku stvárnila aj jednu z postáv v kriminálnej dráme bratov Coenovcov Muž, ktorý nebol. Rok 2001 uzavrela po boku Nastassje Kinskej v dráme Americká rapsódia (r. Éva Gárdosová).



Rok 2003 priniesol Johanssonovej dve dôležité úlohy. Po boku Billa Murrayho sa úspešne predviedla v kultovej snímke Stratené v preklade, ktorú režírovala Sofia Coppolová, dcéra legendárneho filmára Francisa Ford Coppolu. Sofiu Coppolovú ocenili Oscarom za najlepší scenár. Murray a Johanssonová zasa dostali za stvárnenie svojich postáv cenu BAFTA. Druhú zásadnú hlavnú postavu si strihla v životopisnom filme Petra Webbera Dievča s perlou, v ktorom barokového maliara Vermeera stvárnil britský herec Colin Firth.



Johanssonovej herecký prejav zaujal aj kultového filmového tvorcu Woodyho Allena, ktorý ju obsadil do nevšednej kriminálnej drámy Match Point - Hra osudu (2005). Nasledovala komédia Sólokapor (2006) a romantická dráma Vicky Cristina Barcelona (2008), v ktorej rozohrala herecký vodotrysk s Javierom Bardemom, Rebeccou Hallovou a Penélope Cruzovou.



Talent naplno predviedla aj v kriminálnej dráme Briana De Palmu Čierna Dahlia (2006), v trileri Christophera Nolana Dokonalý trik (2006), v romantickej komédii Dievča na stráženie (r. Shari Springer Bermanová, Robert Pulcini, 2007), v historickej dráme Justina Chadwicka Kráľova priazeň (2008), v romantickej komédii Kena Kwapisa Nie je z teba až tak paf (2009), či v rodinnej komédii Kúpili sme ZOO, ktorú režíroval Cameron Crowe. Hlavnú postavu stvárnila aj v sci-fi dráme Jonathana Glazera Pod kožou (2013), nakrútenej podľa knižnej predlohy spisovateľa Michela Fabera.



Do bohatej filmografie Scarlett Johanssonovej patrí aj séria "marveloviek": Iron Man 2 (r. Jon Favreau, 2010), Captain America: Zimný vojak (r. Anthonny Russo, Joe Russo, 2014), Avengers: Nekonečná vojna (r. Anthonny Russo, Joe Russo, 2018), Captain Marvel (r. Anna Bodenová, Ryan Fleck, 2019), Avengers: Endgame (r. Anthonny Russo, Joe Russo, 2019) či Black Widow (r. Cate Shortlandová, 2021). V nich stvárnila Natašu Romanovovú alias Black Widow. Potom odohrala ďalšie štyri filmy (vrátane Asteroid City režiséra Wesa Andersona) a v roku 2025 majú ísť do distribúcie tri celovečerné filmy, dva s jej hlavnou úlohou a tretí pod taktovkou Andersona, kde sa na hereckom gala zúčastňujú aj Benicio del Toro, Bill Murray, Charlotte Gainsburgová, Willem Dafoe, či Tom Hanks.



Scarlett Johanssonová má pomerne jasnú stopu aj v hudobnom priemysle, hoci evidente bez ambícií konkurovať speváckym superstar. Svoje dva dlhohrajúceho albumy brala ako príjemné spestrenie kariéry. Neponechala nič na náhodu a na prvej nahrávke to oprela o coververzie piesní Toma Waitsa, charizmatického amerického "šansoniéra", ktorý naopak svoju muzikantskú kariéru popretkával zaujímavými filmovými rolami.



Na albume Anywhere I Laid My Head (2008) je 10 piesní z tvorby majstra (a aj jeho ženy Kathleen Brennanovej), niektoré priam v dreampopových úpravách. Nezvyčajne a rýchlejšie znie jedna z Waitsových "hitoviek" I Don´t Wanna Grow Up. Uprostred albumu je skladba z autorskej dielne samotnej Johanssonovej a uznávaného muzikanta a producenta Davea Siteka. Na dvoch pesničkách, vrátane singla Falling Down prispel vokálom David Bowie.







Album evidentne vyvolal záujem kritiky, ktorá mu venovala rôznorodé recenzie. Renomované médiá NME a Guardian ho chválili a Johanssonovej výraz odkazovali na projekty Velvet Underground, Pixies, či Trickyho. Scarlett dosiahla aj čiastočný komerčný úspech, v Európe sa album ocitol v prvej 30-ke rebríčkov viacerých krajín. Naopak druhý album Break Up (2009) mal o čosi väčší záber v USA, ale kritiky boli vlažné. Na tvorbe ako autor, multiinštrumentalista a druhý vokalista výrazne participoval Pete Yorn. Johanssonová neskôr nahrala aj filmové songy a spolupráce.



V roku 2008 sa Scarlett Johanssonová vydala za kanadského herca Ryana Reynoldsa, ale o tri roky sa rozviedli. Herečkin druhý manžel bol vlastník reklamnej agentúry Romain Dauriac, s ktorým má dcéru Rose Dorothy. V roku 2020 sa tretíkrát vydala za Colina Josta, tvorcu programu Saturday Night Live. Manželskému páru sa v roku 2021 narodil syn Cosmo.







Zdroje: www.csfd.cz, www.imdb.com, www.last.fm, www.britannica.com