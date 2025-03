Scenár ku Godardovmu filmu Na konci s dychom pôjde do dražby

New York 29. marca (TASR) - Jediný známy scenár klasického filmu "Na konci s dychom", ktorý obsahuje stránky ručne písaných poznámok francúzskeho režiséra novej vlny Jeana-Luca Godarda, sa bude v júni predávať na dražbe. Uviedla to aukčná sieň Sotheby's, informuje TASR.



Scenár pochádza z pozostalosti producenta filmu Georgesa de Beauregarda, ďalšieho piliera novej vlny 60. rokov, ktorá spôsobila revolúciu v kinematografii. Godard nikdy nenapísal kompletný scenár, dialógy často pripravoval na poslednú chvíľu pred každým filmovacím dňom alebo nabádal hercov na improvizáciu dialógov, aby scény pôsobili prirodzenejšie.



Film "Na konci s dychom" (1960) so Jean Sebergovou a Jeanom-Paulom Belmondom v hlavných úlohách bol jeho prvou veľkou snímkou inšpirovanou americkými gangsterkami. "Tento vzácny rukopis spája dve významné osobnosti novej vlny v historickom dokumente, ktorý sleduje zrod jedného z najväčších úspechov francúzskej kinematografie," cituje AFP Annu Heilbronnovú, vedúcu oddelenia rukopisov v parížskej pobočke Sotheby's.



Na 70 stranách scenára sa nachádza podrobný opis legendárnej úvodnej scény filmu, ako aj ďalších kľúčových momentov - napríklad situácie, keď Sebergová predáva noviny New York Herald Tribune na ulici Champs-Élysées (Elyzejské polia) vo francúzskom hlavnom meste.



Dokument, ktorého cena sa odhaduje na 400.000 až 600.000 eur, bude aukčná sieň Sotheby's dražiť online od 4. júna do 18. júna spolu s ďalšími spomienkovými predmetmi vrátane fotografií z filmu.



Godard zomrel v roku 2022 vo veku 91 rokov. Na konte má tiež réžiu filmov ako Žena je žena (1961), Karabinieri (1963), Mužský rod, ženský rod (1966), Ďaleko od Vietnamu (1967), Lotte in Italia (1970), Vášeň (1982), Nouvelle Vague (1990) či Velebenie lásky (2001).