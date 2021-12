Schallenberg a Lipavský chcú predísť opätovnému uzatváraniu hraníc

Praha 30. decembra (TASR) - Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg vo štvrtok v Prahe rokoval so šéfom českej diplomacie Janom Lipavským. Po rokovaní sa zhodli, že je v otázke boja proti pandémii koronavírusu je potrebná regionálna spolupráca. Uviedli to počas spoločnej tlačovej konferencie, ktorú prenášala spravodajská televízia ČT24.



"V čase zavádzania rôznych opatrení je dôležité, aby vzájomná spolupráca fungovala perfektne. Aktívne si vymieňame informácie, aby nevznikali problémy pri prijímaní nových opatrení pre pendlerov, pre turistov a pre študentov. Regionálna spolupráca je v tomto ohľade kľúčová a nikto si neželá, aby sa opäť zatvárali hranice," povedal Lipavský.



"COVID-19 a pandémia s ním súvisiaca boli hlavnou témou nášho rozhovoru. Je potrebné povedať, že situácia, ktorú sme zažili na jar 2020, sa už nesmie opakovať. Hermetické uzavretie hraníc nechceme," dodal Schallenberg.



Lipavský na tlačovej konferencii okrem iného povedal, že v nasledujúcich mesiacoch by chcel v Česku zorganizovať stretnutie zástupcov Českej republiky, Rakúska a Slovenska v takzvanom Slavkovskom formáte (S3).



"S3 je veľmi cenný formát. Spolu s Českom a Slovenskom chceme spoločne sledovať viaceré témy, napríklad aj otázku situácie na Ukrajine," dodal k tejto téme Schallenberg.



Šéf rakúskej diplomacie bol prvým hosťom Jana Lipavského v Prahe od jeho nástupu do funkcie. Prvá zahraničná cesta českého ministra viedla tradične na Slovensko. Lipavského 20. decembra privítal v Bratislave rezortný partner Ivan Korčok.