Schallenberg: EÚ by nemala zvýhodňovať Ukrajinu pred západným Balkánom

Viedeň 23. novembra (TASR) - Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg vyzval lídrov EÚ, aby nezvýhodňovali Ukrajinu pred krajinami západného Balkánu, pokiaľ ide o vstup do eurobloku. Uviedol to v rozhovore pre denník The Financial Times (FT).



"Náš geostrategický seizmograf sa rozbieha oboma smermi," povedal Schallenberg. Podľa jeho slov by to bola "geostrategická katastrofa", keby sa Európska komisia (EK) pozerala na západný Balkán "cez lupu a na Ukrajinu cez ružové okuliare."



"Nemôžete mať určité skupiny (krajín) v jazdnom pruhu pre predchádzanie a ostatné v odstavnom pruhu," uviedol.



EK v rámci správy, ktorá hodnotí pokrok jednotlivých kandidátskych krajín, v novembri odporučila otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom. Komisia odporúča, aby Rada EÚ prijala rámce na rokovania, keď obe krajiny prijmú niektoré kľúčové opatrenia.



Pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, eurokomisia odporúča začať prístupové rokovania, až keď sa dosiahne potrebný stupeň súladu s kritériami členstva.



Schallenberg v rozhovore povedal, že Bosnu a Hercegovinu netreba prehliadať, pričom rozhovory EÚ s Bosnou idú podľa neho "už správnym smerom".



"Nevytvárajme problém v regióne, ktorý čaká 20 rokov, a nevytvárajme ďalšiu prekážku", uviedol Schallenberg. V prípade Srbska upozornil, že v tomto smere sa nič nehýbe. "Prieskumy v Srbsku prvýkrát ukázali, že relatívna väčšina (obyvateľov) už nie je za Európsku úniu. To by malo byť pre nás zvonením na poplach. Strácame ich," dodal.