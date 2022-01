Schallenberg: EÚ je pripravená pomôcť Libanonu, keď zavedie reformy

Bejrút 12. januára (TASR) - Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg v stredu uviedol, že Európska únia chce Libanonu pomôcť vyhnúť sa hospodárskemu kolapsu, ale iba ak politickí lídri zavedú požadované reformy. Informovala o tom agentúra AP.



Schallenberg po stretnutí so svojím libanonským náprotivkom v Bejrúte povedal, že Libanon by mal dosiahnuť dohodu s Medzinárodným menovým fondom (MMF), pokročiť vo vyšetrovaní masívneho výbuchu v bejrútskom prístave z augusta 2020 a prebudovať svoj ťažko zasiahnutý bankový sektor.



"Úprimne povedané, sme veľmi znepokojení tým, čo sa v krajine deje," povedal Schallenberg na margo libanonskej ekonomickej krízy.



Rakúsko bude podľa jeho slov aj naďalej stáť na strane libanonského ľudu, ale jeho politickí predstavitelia chcú vidieť kroky zo strany Libanonu.



"Riešenia majú v rukách lídri tohto kraja," uviedol Schallenberg. Zároveň dodal, že musí existovať dohoda medzi Libanonom a MMF, aby EÚ mohla tejto blízkovýchodnej krajine poskytnúť ekonomickú pomoc.



Libanonský minister zahraničných vecí Abdalláh Búhabíb uistil, že vláda pracuje na reformách, a to aj v sektore elektrickej energie sužovanom korupciou. Búhabíb vyjadril vieru v to, že Bejrút dosiahne dohodu s MMF do konca februára.



Už tri roky trvajúca ekonomická kríza v Libanone, kde desaťtisíce ľudí prišli o prácu a libra stratila viac ako 90 percent svojej hodnoty, má korene v desaťročiach korupcie a zlého hospodárenia, uviedla agentúra AP.



Spory medzi súperiacimi skupinami doteraz bránili ekonomickým reformám, ktoré požaduje medzinárodné spoločenstvo na uvoľnenie investícií v hodnote miliárd dolárov.



Schallenberg sa v stredu v Bejrúte stretol aj s libanonským prezidentom Michelom Aúnom. Šéf rakúskej diplomacie navštívil aj rakúske mierové jednotky rozmiestnené na juhu Libanonu pri hraniciach s Izraelom.