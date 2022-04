Schallenberg: Nehammer bude Moskve tlmočiť jasné politické postoje

Brusel 11. apríla (TASR) - Rakúsky kancelár Karl Nehammer, odišiel do Moskvy, kde sa v pondelok popoludní stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, s "veľmi jasnými humanitárnymi a politickými posolstvami". Povedal to rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg, informuje agentúra AP.



Šéf rakúskej diplomacie spresnil, že Nehammer sa rozhodol podniknúť cestu do Moskvy po sobotňajšom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve a po rozhovoroch s lídrami Turecka, Nemecka a EÚ.



Schallenberg pred zasadnutím Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu uviedol, že "nechceme, aby zostala nejaká možnosť (ukončenia invázie) nevyužitá a musíme sa chytiť každej príležitosti s cieľom ukončiť humanitárne peklo na Ukrajine". "Každý hlas, ktorý prezidentovi Putinovi jasne ukáže, ako vyzerá realita mimo múrov Kremľa, nie je zbytočným hlasom," dodal.



Pôjde o prvého európskeho lídra, ktorý sa so šéfom Kremľa stretne od začiatku ruského vpádu na Ukrajinu. Podľa slov Schallenberga sa Putin s Nehammerom stretnú bez prítomnosti médií.



Dodal, že Rakúsko spravilo všetko pre to, aby táto návšteva nebola zneužitá na propagandistické účely Moskvy. "A myslím si, že samotný (Putin) by mal mať záujem o to, že mu niekto povie pravdu a skutočne zistí, čo sa vonku deje," dodal minister.



"Sme vojensky neutrálni, máme však jasný postoj voči ruskej útočnej vojne proti Ukrajine. (Vojna) sa musí skončiť!" napísal Nehammer ešte v nedeľu večer na Twitteri v súvislosti so svojou plánovanou cestou do Moskvy. "Potrebné sú humanitárne koridory, pokoj zbraní a úplné objasnenie vojnových zločinov," apeloval.



Nehammer, ktorý avizoval, že voči Putinovi nebude "morálne neutrálny" a bude s ním hovoriť aj o "vojnových zločinoch" na Ukrajine, odcestoval do Moskvy ešte v nedeľu večer cez Turecko. "Rozprávať sa neznamená vzdať sa svojej pozície," tvrdí Nehammer, ktorého citovala agentúra APA. Stretnutie Nehammera s Putinom sa má uskutočniť v pondelok okolo 14.00 h SELČ.



Rakúsky kancelár predtým podľa denníka Kurier poznamenal, že kritické hlasy v súvislosti so svojou cestou do Ruska očakáva zo strany Poľska a pobaltských štátov. Hoci nechce podľa vlastných slov rolu Rakúska preceňovať, domnieva sa, že jeho krajina môže byť pri snahe urovnať konflikt neutrálnym sprostredkovateľom.



Rakúsko, ktoré nie je členom Severoatlantickej aliancie (NATO), doteraz poskytlo Ukrajine okrem iného 10.000 prilieb a 9000 nepriestrelných viest.