Schallenberg obhajuje postoj Rakúska umožniť Rusom účasť na OBSE

Viedeň 3. februára (TASR) - Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg v piatok obhajoval postoj svojej krajiny, ktorá sa rozhodla povoliť ruským poslancom pricestovať do Viedne na februárové zasadnutie Parlamentného zhromaždenia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Poslanci z 20 krajín vo štvrtok vyzvali rakúsku vládu, aby medzinárodne sankcionovaným Rusom neudelila vstupné víza. TASR správu prevzala z agentúry APA.



Schallenberg vo výbore rakúskej Národnej rady pre záležitosti EÚ vyhlásil, že medzinárodné právo je potrebné dodržiavať aj vtedy, keď to nie je populárne.



Šéf rakúskej diplomacie tiež upozornil ruských poslancov, aby svoj pobyt vo Viedni nevyužili na iné podujatia okrem zasadnutia OBSE, ktoré sa bude konať 23. – 24. februára. V opačnom prípade by podľa neho išlo o "hrubé porušenie medzinárodného práva".



Kancelár Karl Nehammer takisto uviedol, že vylúčenie ruských účastníkov z rokovaní OBSE by bolo "absolútne nesprávne". Zdôraznil, že je dôležité pokračovať v dialógu a umožniť medzinárodným organizáciám, aby si robili svoju prácu.



Celkovo 81 poslancov vo štvrtkovom liste argumentuje, že účasť ruskej delegácie na zasadnutí OBSE presne rok po začiatku "zločineckej invázie" ruských síl na Ukrajinu by mohla byť vnímaná ako provokácia.