Schallenberg: Rakúsko neplánuje vstúpiť do NATO

Brusel 16. mája (TASR) - Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg v pondelok vyhlásil, že jeho krajina neplánuje vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. Vyjadril sa tak na margo krokov Švédska a Fínska, ktoré ohlásili, že v krátkej dobe si chcú podať prihlášku do NATO. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



"Máme celkom odlišnú geografickú situáciu. Máme úplne iné dejiny a myslím si, že toto treba skrátka brať do úvahy," povedal Schallenberg novinárom v Bruseli na okraj stretnutia ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ.



Schallenberg zároveň zdôraznil, že to neznamená politickú neutralitu Rakúska. "V agresívnej vojne neexistuje nijaká neutralita," povedal v súvislosti s ruskou ofenzívou na Ukrajine. "Zastávame veľmi jasnú pozíciu, podporujeme všetky sankcie (voči Rusku) a z našej strany robíme, čo môžeme, čo sa týka podpory," povedal.



Na otázku, či je možné zaistiť bezpečnosť Rakúska aj bez členstva v NATO, Schallenberg uviedol, že jeho krajina plánuje navýšiť investície do oblasti bezpečnosti.



Šéf rakúskej diplomacie ďalej poznamenal, že "svet nie je taký priateľský, ako by sme si možno želali", a je potrebné si to uvedomiť. Dodal, že existujú štáty, ktoré sú pripravené v záujme presadzovania svojich záujmov použiť aj vojenskú silu.



Severské krajiny Švédsko a Fínsko oznámili, že v nadchádzajúcich dňoch podajú žiadosť o vstup do NATO. Ich rozhodnutie súvisí so zmenenou geopolitickou situáciou v Európe, ktorá nastala po tom, čo ruské sily 24. februára zaútočili na Ukrajinu, dodáva DPA.