Schallenberg: Rakúsko si zachová neutrálny status

Viedeň 18. mája (TASR) - Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg v stredu uviedol, že jeho krajina si zachová neutrálny status. Toto vyhlásenie urobil v čase, keď Fínsko a Švédsko pristúpili k prehodnoteniu politiky neutrality a požiadali o členstvo v Severoatlantickej aliancii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Pre nás vyzerá situácia trochu inak," uviedol Schallenberg pre nemeckú rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk, pričom upozornil to, že verejnosť v Rakúsku podporuje neutralitu krajiny.



Šéf rakúskej diplomacie ďalej povedal, že jeho krajina, ktorá čerpá až 80 percent dodávok zemného plynu z Ruska, bude ďalej poskytovať Ukrajine radšej humanitárnu pomoc, než jej posielať zbrane.



"Pomáhame vo veľkom, ale nie vojnovou muníciou. Myslím si že pomoc pre Ukrajinu by nemala byt limitovaná iba na vojnovú muníciu," uviedol Schallenberg.



Ruská vojenská invázia na Ukrajinu prinútila mnohé európske štáty, aby prehodnotili svoju politiku týkajúcu sa národnej bezpečnosti.



Fínsko a Švédsko v stredu oficiálne podali žiadosť o vstup do NATO, čo je podľa agentúry Reuters jednou z najväčších zmien, ku ktorej v posledných desaťročiach v európskej bezpečnostnej architektúre došlo.



Švajčiarsko, ktoré je známe svojím neutrálny statusom, vďaka ktorému sa vyhlo aj účasti v oboch svetových vojnách, sa tiež začína viac prikláňať k Aliancii, uviedol pre Reuters v máji šéfka bezpečnostnej politiky na švajčiarskom ministerstve obrany Paelvi Pulliová.