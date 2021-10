Schallenberg sa stal novým rakúskym kancelárom

Profil nového rakúskeho kancelára Alexandra Schallenberga



Alexander Schallenberg sa narodil 20. júna 1969 vo švajčiarskom Berne. Keďže jeho otec bol kariérny diplomat, vyrastal vo Francúzsku, Španielsku a Indii.



Právo študoval v rokoch 1989 až 1994 na univerzite vo Viedni a v Paríži. V rokoch 1994 až 1995 si v belgickom meste Bruggy rozšíril vzdelanie štúdiom programu LL.M. (Master of Laws- Business Law).



Alexander Schallenberg sa rozhodol ísť v šľapajach svojho otca a v roku 1997 nastúpil na dráhu profesionálneho diplomata. Na svoje prvé vyslanie smeroval do Bruselu, kde pôsobil ako právny expert v stálom zastúpení Rakúska pri Európskej únii (EÚ). Po návrate do Viedne v decembri 2005 pracoval ako hovorca na rakúskom ministerstve zahraničných vecí.



Sebastian Kurz ako šéf rakúskej diplomacie (2013 - 2017) urobil zo Schallenberga svojho hlavného stratéga. Na čele rakúskej diplomacie bol Schallenberg potom od 3. júna 2019 do 7. januára 2020 v dočasnej vláde kancelárky Brigitte Bierleinovej, prvej ženy na tomto poste. Rezort rakúskej diplomacie viedol tento otec štyroch detí aj v druhom kabinete kancelára Kurza od 7. januára 2020.



Medzinárodne ostrieľaný diplomat Schallenberg zaujíma v otázkach migrácie rovnako tvrdý kurz ako jeho blízky spolupracovník a predchodca v úrade rakúskeho kancelára Sebastian Kurz, pripomenula agentúra DPA. Schallenberg sa zasadzuje za rozšírenie EÚ o krajiny západného Balkánu, aby sa tak zabránilo vplyvu Ruska a Číny v tejto oblasti.



Gróf Alexander von Schallenberg je prvým rakúskym kancelárom šľachtického pôvodu od čias medzivojnového kancelára Kurta von Schuschnigga (1934 - 1938), pripomenul denník Der Standard. Záznamy o rode Schallenbergovcov siahajú do roku 1190. Rod sídlil v Mühlvierteli, jednej zo štyroch historických oblastí Horného Rakúska.

Viedeň 11. októbra (TASR) – Nový rakúsky spolkový kancelár Alexander Schallenberg zložil v pondelok prísahu do rúk prezidenta Alexandra Van der Bellena. Novým ministrom zahraničných vecí Rakúska sa zároveň stal veľvyslanec vo Francúzsku Michael Linhart.Prezident ešte predtým oficiálne zbavil funkcie doterajšieho šéfa vlády Sebastiana Kurza, ktorý svoju rezignáciu oznámil v sobotu v súvislosti s obvineniami z korupcie. Schallenberga, doterajšieho šéfa rezortu diplomacie, navrhol za svojho nástupcu samotný Kurz.Van der Bellen počas ceremónie podľa stanice ORF vyhlásil, že Schallenberg zo svojich diplomatických skúseností vie, ako „zjednotiť protichodné pozície". Vyhlásil, že si je istý, že táto jeho schopnosť budeaj vo funkcii kancelára.Prezident zopakoval svoje slová z nedele a zdôraznil, že v aktuálnej politickej situácii bude na obnovenie dôvery potrebná tvrdá a sústredená práca s hmatateľnými výsledkami. Schallenberga, ako aj prítomného vicekancelára a šéfa koaličnej strany Zelených Wernera Koglera upozornil na ich zodpovednosť v pokračovaní vládneho programu s Kurzovou Rakúskou ľudovou stranou.citovala prezidentove slová agentúra APA.