Schallenberg: Spojenie Ukrajiny s EÚ nemusí mať podobu plného členstva

Viedeň 24. apríla (TASR) - Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg povedal, že prepojenie medzi EÚ a Ukrajinou nemusí mať nevyhnutne podobu plného členstva tejto krajiny. Jeho vyjadrenia v zahraničí vyvolali ohlas. TASR tieto informácie získala v nedeľu z webových stránok denníka The Jerusalem Post a rakúskej televízie ORF.



Rakúsky minister zahraničných vecí pre krajiny ako Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko v sobotu navrhol vytvorenie prispôsobenej ponuky na ich čo najužšie prepojenie s EÚ.



Tieto krajiny by podľa jeho slov mohli byť plne prepojené v oblastiach ako energetika, doprava a vnútorný trh bez toho, aby boli oficiálnymi členmi EÚ.



Schallenberg takisto pripomenul, že o členstvo v EÚ sa už niekoľko rokov usilujú aj ďalšie krajiny ako Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, Macedónsko či Albánsko.



Ukrajinské internetové médiá však na Schallenbergove vyjadrenia reagovali kriticky, píše ORF. Tie (vyjadrenia) podľa hovorcu ukrajinského rezortu diplomacie Oleha Nikolenka nevyjadrujú záujmy zjednotenej Európy.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už poslal oficiálnu žiadosť o prijatie svojej krajiny do EÚ a podporu členstvu Ukrajiny vyjadrila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, pripomína The Jerusalem Post.