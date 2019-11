Schembriho prepustili z väzby, premiér Malty zvolal mimoriadnu vládu

Valletta 29. novembra (TASR) - Bývalého šéfa kancelárie maltského premiéra Keitha Schembriho prepustili vo štvrtok z väzby bez vznesenia obvinení. Oznámila to vo štvrtok večer maltská polícia.



"Polícia v tejto fáze nemá pocit, že by mala pána Schembriho ďalej zadržiavať vo väzbe," informovala polícia vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA.



Schembriho v utorok vypočúvali v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinárky Daphne Caruanaovej-Galiziovej. Maltský premiér Joseph Muscat ešte v ten istý deň oznámil jeho rezignáciu. Bývalého šéfa kancelárie premiéra následne zatkla polícia. Muscat dosiaľ odmietol vyjadriť k Schembriho zatknutiu a ďalšiemu vývoju v tomto prípade, pričom avizoval, že tak urobí až po skončení vyšetrovania.



Schembriho povolali v utorok na výsluch po tom, ako podnikateľ Yorgen Fenech vyšetrovateľom oznámil, že má dôkazy spájajúce Schembriho s nelegálnymi aktivitami. Fenech je hlavným podozrivým v prípade vraždy novinárky. Tento podnikateľ, ktorý sa snaží získať prezidentskú milosť výmenou za ďalšie informácie o prípade, označil Schembriho podľa zdrojov z prostredia maltskej polície, na ktoré sa odvoláva agentúra AFP, za strojcu vraždy Caruanaovej-Galiziovej.



Muscat vo štvrtok neskoro večer, krátko pred oznámením polície o Schembriho prepustení z väzby, zvolal v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Caruanaovej-Galiziovej mimoriadne zasadnutie vládneho kabinetu. "Situácia je veľmi vážna," povedal novinárom tesne pred stretnutím podpredseda maltskej vlády Chris Fearne.



Zdroje AFP sa domnievajú, že Muscat zasadnutie vládneho kabinetu možno zvolal pre to, aby prebral Fenechovu žiadosť o prezidentskú milosť. Premiér by sa podľa týchto informácií mal ľudu prihovoriť po skončení zasadnutia vlády.



Podnikateľ Fenech, ktorého minulý týždeň zatkli na jeho jachte, čím nastal vo vyšetrovaní významný prielom, vo štvrtok požiadal, aby bol z prípadu odvolaný hlavný vyšetrovateľ Keith Arnaud, ktorý podľa jeho slov Schembriho informoval o priebehu vyšetrovania. Arnauda zároveň Fenech obvinil z konfliktu záujmov, keďže podľa jeho slov mal v minulosti práve Schembriho požiadať o to, aby pomohol nájsť pracovné miesto jeho manželke.



Premiér Muscat, ktorý čelí ostrej kritike za to, akým spôsobom vláda k vyšetrovaniu vraždy pristupuje, v utorok prisľúbil, že zo svojho úradu odstúpi, ak sa preukáže, že existuje akákoľvek väzba, ktorá by ho spájala s vraždou novinárky.



V súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinárky oznámili tento utorok okrem Schembriho odchod z funkcie aj dvaja ministri - minister pre cestový ruch Konrad Mizzi a minister hospodárstva Chris Cardona, ktorý uviedol, že "sám seba suspenduje".



Novinárku Caruanovú-Galiziovú, ktorá písala protikorupčný blog a viedla vyšetrovanie škandálu Panama Papers na Malte, pričom bola investigatívnou novinárkou i ostrú kritičku maltskej vlády, zabila v októbri 2017 bomba nastražená v jej aute. Jej smrť krajinou otriasla a vyvolala protesty. Caruanová-Galiziová z korupcie obviňovala aj Schembriho a exministra Mizziho. Členovia jej rodiny vyzývajú premiéra Muscata na odstúpenie. Podľa ich slov "má na rukách krv", lebo Schembriho a Mizziho ochraňoval.



Sven Giegold, nemecký europoslanec za stranu Zelených, vo štvrtok oznámil, že Maltu sa chystá navštíviť aj delegácia Európskeho parlamentu (EP). Preskúma najnovšie odhalenia súvisiace s vraždou Caruanovej-Galiziovej, ako aj otázky fungovania právneho štátu.



Giegold uviedol, že misia EP je nevyhnutná práve pre otázniky sprevádzajúce nezávislosť maltského súdnictva, ako aj "závažné obvinenia z korupcie" na najvyšších postoch. "Prioritou misie EP musí byť vyšetrovanie všetkých možných väzieb na premiéra, ktorý týchto ministrov tak dlho ochraňoval a obraňoval," dodal.