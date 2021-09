Schinas: Je najvyšší čas na novú migračnú politiku EÚ

Vilnius 5. septembra (TASR) - Podpredseda Európskej komisie Margaritis Schinas v sobotu uviedol, že prílev migrantov do východných štátov EÚ by mohol viesť k spoločným európskym pravidlám migrácie. Schinas sa takto vyjadril počas návštevy Litvy, kam tento rok prešli z Bieloruska tisíce migrantov z Blízkeho východu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Situácia tu je ďalším posolstvom pre nás v Európskej únii, že teraz je najvyšší čas prejsť na predvídateľnejší a komplexnejší európsky rámec pre migračnú politiku," povedal počas návštevy hranice Litvy s Bieloruskom Schinas, eurokomisár pre európsky spôsob života.



Európska komisia navrhla v roku 2020 nový pakt o migrácii a azyle v nádeji, že sa ním vytvoria rýchlejšie migračné procesy a silnejšie riadenie migračných a hraničných politík. Schinas však uviedol, že rokovania sa zastavili v dôsledku pandémie COVID-19.



EÚ viní Bielorusko z toho, že organizovalo prílev migrantov do Lotyšska, Litvy a Poľska ako odvetu za sankcie EÚ voči bieloruskému režimu.



EÚ je najnovšie znepokojená aj možným prílevom migrantov z Afganistanu po tom, ako tamojšie hnutie Taliban ovládlo krajinu.