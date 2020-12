Schinas: Vakcína bude Vakcína bude vianočným darom pre Európanov

Rím 16. decembra (TASR) - Vakcína proti ochoreniu COVID-19 bude "vianočným darom" pre všetkých Európanov, povedal v stredu v interview podpredseda Európskej komisie (EK) Margaritis Schinas.



Jeho vyjadrenia zverejnili deň po tom, čo Európska agentúra pre lieky (EMA) oznámila, že schvaľovanie vakcíny od spoločností Pfizer a BioNTech presunula na skorší termín, na pondelok 21. decembra. V správe to pripomenula tlačová agentúra DPA.



"Vakcína bude vianočným darom pre všetkých občanov nášho kontinentu," povedal Schinas pre taliansky denník La Repubblica.



Po schválení očkovacej látky regulačným úradom EMA bude eurokomisia pracovať "nadzvukovou rýchlosťou", aby dala aj vlastný súhlas vakcíne, čo sa môže stať do niekoľkých dní, uviedol grécky eurokomisár.



"Za dva dni urobíme prácu, ktorá obvykle trvá dva mesiace," poznamenal a dodal, že členským krajinám EÚ to umožní začať s očkovaním obyvateľstva približne od 26. decembra.



Predsedníčka eurokomisie Ursula von der Leyenová v stredu vyhlásila, že 27 členských krajín Únie by malo začať s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 "v ten istý deň" na znak jednoty, ako uviedla agentúra AFP.



Taliansko, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko a Švajčiarsko už v utorok oznámili, že spustenie svojich vakcinačných programov budú koordinovať.



Schinas oznámil, že eurokomisia spustí verejnú informačnú kampaň na podporu očkovacích programov, a dodal, že je ochotný osobne sa postaviť pred ľudí spochybňujúcich existenciu koronavírusu.



"COVID-19 som mal v októbri," povedal podpredseda EK. "Ak niekto neverí na koronavírus, pošlite ho za mnou a ja mu poviem, čo to znamená ťažko bojovať s ochorením na nemocničnom lôžku," dodal.