Schmidt: Bosna a Hercegovina má príležitosť dosiahnuť pokrok

Sarajevo/New York 29. októbra (TASR) - Bosna a Hercegovina (BaH) zatiaľ nevyužila impulz, ktorý získala začiatkom roka na svojej ceste do Európskej únie. Za ostatnými krajinami regiónu zaostáva a stále čelí známym výzvam, ako sú hrozby odštiepenia. Uvádza sa to v polročnej správe vysokého predstaviteľa OSN pre BaH Christiana Schmidta o stave krajiny, ktorej časti v utorok zverejnili médiá.



Úrad vysokého predstaviteľa správu predložil Bezpečnostnej rade OSN. Podľa agentúry Hina by ju mala prerokovať na zasadnutí začiatkom novembra, píše TASR.



Schmidt podľa bosnianskych médií vníma politickú situáciu v Bosne a Hercegovine ako zmiešanú. Na jednej strane stimuly zo strany EÚ výrazne ovplyvňujú proces európskej integrácie, BaH ich však pre správanie miestnych politikov nie je schopná naplno využiť.



Európska rada v marci schválila začatie prístupových rokovaní s BaH, odvtedy sa neskutočnili žiadne ďalšie reformy kvôli politickým konfliktom. Všetky politické strany sa sústredili na kampaň pred komunálnymi voľbami, ktoré sa konali 6. októbra.



Schmidt upozorňuje, že BaH neprijala žiadne kroky smerom k plneniu rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva. Ide o diskrimináciu občanov vo volebnom procese, pričom poukázal na rozsudok v tzv. spore Sejdič-Finci.



V správe pripomína, že strana Chorvátske demokratické spoločenstvo Bosny a Hercegoviny (HDZ) okrem zmien volebných pravidiel trvá aj na zabezpečnení rovnosti voličov prostredníctvom legitímneho zastúpenia.



BaH je federálny štát. Tvorí ho Republika srbská so srbskou väčšinou a Federácia Bosny a Hercegoviny, v ktorej dominujú Bosniaci a Chorváti. Tieto dve entity boli vytvorené na základe Daytonskej mierovej dohody, ktorá ukončila vojnu v rokoch 1992 - 1995.



Oba subjekty majú svoje vlastné vlády a rozsiahlu autonómiu, pričom všetky dôležité rozhodnutia musia podporiť obe entity. Okrem toho majú spoločné ústredné inštitúcie.



Schmidt vo svojej funkcii dohliada na napĺňanie daytonskej dohody. V najnovšej správe poukazuje na pokusy o jej podkopanie a orgány srbskej entity a jej prezidenta Milorada Dodika označil ako najviac zodpovedných za rétoriku, ktorá vyzýva na odtrhnutie Republiky srbskej od BaH. Jej súčasťou je spochybňovanie dôveryhodnosti Schmidta ako vysokého predstaviteľa OSN a jeho schopnosť vykonávať tento mandát.



Schmidt považuje úplné dodržiavanie daytonskej dohody a európsku integráciu za vzájomne sa dopĺňajúce procesy, bez ktorých sa nedá zabezpečiť trvalá stabilita BaH.



V závere jeho správy sa uvádza, že Bosna a Hercegovina sa nachádza na križovatke a musí sa rozhodnúť, či sa chopí príležitosti, ktorú jej poskytuje štatút kandidátskej krajiny na vstup do EÚ, alebo ju premárni.