Schmidt obvinil vedenie Republiky Srbskej zo snahy destabilizovať štát

Sarajevo 28. februára (TASR) - Vysoký predstaviteľ medzinárodného spoločenstva v Bosne a Hercegovine Christian Schmidt v piatok obvinil politické vedenie Republiky srbskej zo snahy destabilizovať krajinu. Vyzval ho, aby ukončilo kroky, ktoré môžu narušiť mierové dohody. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



Vo vyhlásení, ktoré zverejnil Schmidtov úrad, vysoký predstaviteľ vyzval na "okamžité zastavenie všetkých aktivít, ktoré podkopávajú Daytonskú mierovú dohodu, ako aj ústavný a právny poriadok Bosny a Hercegoviny".



Reagoval tým najmä na kroky zákonodarného zboru Republiky srbskej, ktorý vo štvrtok prijal zákony zakazujúce pôsobnosť štátnych inštitúcií Bosny a Hercegoviny vrátane polície a justičných orgánov na území Republiky srbskej.



Bosna a Hercegovina je federálny štát. Okrem Republiky srbskej so srbskou väčšinou ho tvorí ešte Federácia Bosny a Hercegoviny, v ktorej dominujú Bosniaci a Chorváti. Tieto dve entity boli vytvorené na základe Daytonskej mierovej dohody, ktorá ukončila vojnu z rokov 1992 - 1995.



Odborníci argumentujú, že prijatá legislatíva je v rozpore s ústavou a mohla by Bosnu uvrhnúť do vážnej politickej krízy. Nové opatrenia sú zamerané najmä na súd v Sarajeve, ktorý lídra bosnianskych Srbov Milorada Dodika v stredu odsúdil na ročné väzenie a udelil mu šesťročný zákaz vykonávať politickú činnosť za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa Schmidta. Jeho úlohou je dohliadať na dodržiavanie Daytonskej mierovej dohody.



"Cieľom týchto krokov vládnucej koalície v Republike srbskej je destabilizovať inštitúcie, ktoré vykonávajú ústavné povinnosti štátu," uvádza sa vo vyhlásení Schmidta.