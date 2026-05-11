Schmidt odstúpi z funkcie predstaviteľa OSN pre Bosnu a Hercegovinu
Bývalý nemecký minister vo vyhlásení uviedol, že prijal osobné rozhodnutie ukončiť svoju službu pri zavádzaní mieru v Bosne a Hercegovine.
Sarajevo 11. mája (TASR) - Christian Schmidt v pondelok potvrdil, že po piatich rokoch odstúpi z funkcie vysokého predstaviteľa OSN pre Bosnu a Hercegovinu (BaH). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Mandát vysokého predstaviteľa, zodpovedného za dohľad nad plnením Daytonskej mierovej dohody z roku 1995, ktorá ukončila vojnu v Bosne a Hercegovine, nie je časovo obmedzený. Šesťdesiatosemročný nemecký diplomat na poste pôsobí od roku 2021 a vo funkcii zotrvá až do vymenovania svojho nástupcu. V utorok plánuje Bezpečnostnej rade OSN predstaviť polročnú správu o stave BaH.
Nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung však informoval, že Schmidtov odchod nie je úplne dobrovoľný a určitú úlohu v ňom mohli zohrať obchodné záujmy spojené s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
S funkciou vysokého predstaviteľa OSN súvisia mimoriadne právomoci vrátane možnosti rušiť zákony a zasahovať do politickej situácie, ak nie je dodržaná Daytonská dohoda. Aj preto Schmidtov mandát podľa médií poznačili konflikty a napätie, predovšetkým so srbskou časťou krajiny.
Líder bosnianskych Srbov Milorad Dodik, ktorého odvolali z funkcie prezidenta entity Republiky srbskej (RS) za nerešpektovanie rozhodnutí Schmidta, považuje vysokého predstaviteľa za nelegitímneho, keďže ho formálne neschválila Bezpečnostná rada OSN pre odmietavý postoj Ruska a Číny.
„Schmidt opúšťa Bosnu a Hercegovinu presne tak, ako do nej prišiel - bez akejkoľvek legitimity,“ napísal na sieti X Dodik, spojenec Kremľa, ktorý nadviazal kontakty aj s ľuďmi z okolia súčasného amerického prezidenta. Jeho syn Donald Trump mladší nedávno navštívil Banja Luku, najväčšie mesto Republiky srbskej.
Úzke vzťahy s bosnianskymi Srbmi udržiava podľa AFP aj Trumpov bývalý poradca Michael Flynn, ktorý v prospech RS loboval.
Úrad vysokého predstaviteľa OSN uviedol, že počas Schmidtovho pôsobenia sa podarilo dosiahnuť významný pokrok vo fungovaní Bosny. Je však potrebné vyvinúť ďalšie úsilie na posilnenie jej euroatlantických ambícií a pre stabilitu krajiny zároveň zostáva naďalej nevyhnutné jednotné medzinárodné spoločenstvo.
Bosna a Hercegovina je federálny štát. Okrem RS so srbskou väčšinou ho tvorí aj Federácia Bosny a Hercegoviny, v ktorej dominujú Bosniaci a Chorváti. Oba štátne subjekty boli vytvorené na základe Daytonskej mierovej dohody, ktorá ukončila vojnu v rokoch 1992 až 1995. Na jej plnenie dozerá vysoký predstaviteľ vymenovaný medzinárodným spoločenstvom. Jeho legitimitu bosnianski Srbi neuznávajú.
