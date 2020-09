Budapešť 17. septembra (TASR) - Jesenná schôdza maďarského parlamentu sa začne riadne, pričom ale budú dodržiavané epidemiologické pravidlá, povedal predseda parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz Máté Kocsis vo štvrtok v Budapešti po schôdzke frakčného spojenectva Fideszu s menšou vládnou stranou KDNP.



Podľa internetovej stránky týždenníka Heti Világgazdaság (HVG) predseda frakcie Fideszu povedal, že frakčné spojenectvo Fidesz-KDNP poslancom navrhne, aby v rokovacej sále nosili rúška, ktoré by si dali dole iba počas prejavu. "Právne ich síce k tomu nemôžeme donútiť, požiadame ich však tiež, aby si pred vstupom do budovy parlamentu nechali zmerať telesnú teplotu," dodal Kocsis.



Doposiaľ je zo spojenectva frakcie podľa neho známy iba prípad nákazy novým druhom koronavírusu poslanca Istvána Hollika z KDNP, s ktorým sa stretli viacerí členovia kabinetu, ktorí museli následne absolvovať karanténu.



Jesenná schôdza zákonodarného zboru by sa mala začať 21. septembra. Podľa spravodajského servera hang.hu žiadna frakcia pred touto schôdzou neplánuje testovať svojich poslancov na prítomnosť koronavírusu.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach