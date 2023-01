Schôdza o vyslovení nedôvery vláde Fialu bude pokračovať v stredu

Praha 18. januára (TASR) - Mimoriadna schôdza Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR venovaná prerokovaniu návrhu na vyslovenie nedôvery vláde Petra Fialu (ODS) bude pokračovať v stredu od 09.00 h SEČ.



Ako informoval spravodajský web ČT24, Fialova vláda čelí hlasovaniu, ktoré iniciovala opozičná strana ANO, už druhýkrát v tomto volebnom období.



Podľa šéfky poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerovej súčasná vláda nerieši skutočné problémy ľudí, je asociálna a neakcieschopná, uviedol spravodajský portál iDNES.cz.



Poslanci sa v utorok k samotnému hlasovaniu ani nedostali. Veľkú časť utorkovej schôdze zabrali vystúpenia jednotlivých ministrov, ktorí využili svoje právo člena vlády a rekapitulovali svoje doterajšie výsledky i plány do budúcnosti.



Do následnej rozpravy sa prihlásili asi 60 poslancov, ktorí vo svojich príspevkoch analyzovali jednotlivé kroky vlády i to, či je prebiehajúca schôdza súčasťou kampane predsedu ANO Andreja Babiša pred druhým kolom prezidentských volieb. Poslanci ANO podobné špekulácie odmietali. Sťažovali sa však, že v rozprave nedostali dostatočný priestor, aby kládli ministrom svoje otázky.



Samotný Babiš na rokovaní snemovne nebol, čo vyvolalo kritiku zo strany poslancov koaličných strán.



Ako glosoval minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka, Babiš si "v pracovnom čase...odskočil vystáť rad na korunovačné klenoty (mimoriadne vystavené na Pražskom hrade)", aj keď ich zrejme v minulosti ako predseda vlády už videl.



Fiala sa vo svojom vystúpení pred poslancami vyjadril aj k Babišovmu výroku, že v prípade svojho víťazstva v boji o post prezidenta ČR by chcel na Pražskom hrade zorganizovať mierový summit kvôli Ukrajine.



Petr Fiala však upozornil, že k mieru môžu viesť len rokovania iniciované vládou v Kyjeve.



"Ak sa niekto snaží ľuďom nahovoriť, že kvôli podpore spravodlivej obrany Ukrajiny alebo kvôli sankciám voči Rusku ničíme šancu na mier, že ťaháme našu krajinu do vojny, tak klame a predovšetkým chce Ukrajine vnútiť novú Mníchovskú dohodu. A takýto človek by sa mal hanbiť a uvedomiť si, čo Mníchov priniesol nielen našej krajine," zdôraznil český premiér.



Schôdza bude pokračovať v stredu ráno. Podľa portálu iDNES.cz je výsledok hlasovania o nedôvere známy už vopred: na vyslovenie nedôvery vláde je potrebných najmenej 101 hlasov poslancov, ktoré opozícia nemá - ANO ich má 72, opozičná SPD 20. Vládna koalícia disponuje 108 poslancami.