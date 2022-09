Schôdza parlamentu v ČR o vyslovení nedôvery vláde môže trvať celú noc

Praha 1. septembra (TASR) - Vláda českého premiéra Petra Fialu čelí vo štvrtok pokusu o vyslovenie nedôvery. Schôdza českého parlamentu trvá bez prestávky už niekoľko hodín a českí poslanci si schválili celonočné rokovanie. Do rozpravy je prihlásených ešte viac než 30 poslancov. TARSR o tom informuje na základe správ spravodajských portálov Novinky.cz a iDnes.cz.



Štvrtkovú mimoriadnu schôdzu Snemovne iniciovalo hnutie ANO, ku ktorému sa pridalo SPD. Šéf hnutia ANO a bývalý český premiér Andrej Babiš označil v priebehu schôdze súčasnú českú vládu za "vládu národnej katastrofy".



"Ide vám o rozvrat a uchopenie moci za každú cenu," adresoval Fiala Babišovi. Zároveň mu ironicky poďakoval za to, že prišiel do práce a svoj prejav nepredniesol niekde na námestí.



Po piatich hodinách od začiatku schôdze rečnilo iba päť politikov s prednostným právom. Do rozpravy pritom bolo prihlásených najmenej ďalších 37 poslancov.



Český minister zdravotníctva Vlastimil Válek tak navrhol predĺženie rozpravy po 19.00, 21.00 a 24.00 hodine. Jeho návrh poslanci prijali.



"Hovoríte tu už hodiny, zdržujete to tu len preto, aby ste vládu udržali o 24 hodín dlhšie," uviedol poslanec Radim Fiala z hnutia SPD, ktoré mimoriadnu schôdzu iniciovalo.



Podľa portálu iDnes.cz bola rokovacia sála po 6,5 hodinách schôdze, ktorá zatiaľ nemala prestávku, poloprázdna a mnoho poslancov a členov vlády sa nachádzalo mimo nej.



Dôvodom zvolania mimoriadnej schôdze boli podľa portálu Novinky.cz nejasnosti ohľadom teraz už bývalého šéfa civilnej rozviedky Petra Mlejnka, nespokojnosť s českým ministrom vnútra Vítom Rakušanom a energetická kríza, s ktorou súvisia vysoké ceny plynu a elektrickej energie.



Opozícia však nemá dosť hlasov na to, aby vláde Petra Fialu vyslovila nedôveru, podotýka iDNES.cz. ANO a SPD majú v Snemovni spoločne 92 hlasov, vládna koalícia 108 z 200. K vysloveniu nedôvery vláde treba 101 hlasov.