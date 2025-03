Schôdzka šéfov štábov armád z koalície ochotných bude v utorok

Paríž 6. marca (TASR) - Stretnutie náčelníkov generálnych štábov armád zo štátov, ktoré sú pripravené ponúknuť Ukrajine vojenskú podporu po mierovej dohode ukončujúcej vojnu s Ruskom, sa uskutoční na budúci utorok v Paríži. S odvolaním sa na zdroje blízke francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP, píše TASR.



Macron túto schôdzku avizoval v stredu vo svojom večernom prejave k národu, v ktorom sumarizoval výzvy zahraničnej politiky po tom, ako Spojené štáty revidovali svoj postoj k Ukrajine a nadviazali kontakt s Ruskom.



Zdroj citovaný agentúrou AFP doplnil, že schôdzka šéfov generálnych štátov sa bude konať na okraj Parížskeho obranného a strategického fóra, ktoré sa s mottom Európa na križovatke bude konať v Paríži od 11. do 13. marca. Očakáva sa na ňom účasť francúzskych i zahraničných expertov, civilných aj vojenských, ktorí budú mať možnosť zapojiť sa do diskusií vo formáte tzv. okrúhlych stolov, zúčastniť sa na prednáškach, workshopoch a simuláciách strategických hier.



Macron vo svojom prejave k spoluobčanom vyhlásil, že Európa vstupuje do novej éry, pričom nebezpečenstvo zo strany Ruska ohrozuje všetkých, nielen Ukrajinu.



Avizoval, že Francúzsko bude Ukrajine aj naďalej pomáhať v jej snahách dosiahnuť spravodlivý mier, a zdôraznil, že Ukrajina nesmie kapitulovať. Nástojil na tom, že podmienky pre mier na Ukrajine nemôže diktovať Rusko, ktorému podľa jeho slov nemožno veriť, pretože v minulosti porušilo minské dohody i mnoho ďalších zmlúv a dohovorov.



Francúzsky prezident pripustil, že na Ukrajine by mohli byť rozmiestnené európske jednotky a garantovať implementáciu budúcej mierovej zmluvy. Ubezpečoval, že v takejto misie európski vojaci nepôjdu na líniu frontu.



Podľa Macrona sa Európa musí pripraviť aj na to, že po zmene vlády vo Washingtone už USA nemusia byť jej strane. Vyzval preto na posilnenie armád európskych štátov, aby sa mohli chrániť vlastnými silami. V tejto súvislosti uviedol, že sa rozhodol začať diskusiu o použití francúzskych jadrových zbraní na ochranu celej EÚ.