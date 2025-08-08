< sekcia Zahraničie
Schôdzka Trump - Putin je naplánovaná na koniec budúceho týždňa
Miesto ani čas prípadnej schôdzky zatiaľ nezverejnili.
Autor TASR
Washington/Moskva 8. augusta (TASR) - Schôdzka medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom je predbežné naplánovaná na koniec budúceho týždňa, uviedol podľa staníc NBC News a Fox News vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu. Miesto stretnutia je podľa neho stále predmetom diskusií, spomínajú sa Spojené arabské emiráty, Švajčiarsko, Maďarsko a taliansky Rím. Zdroj agentúry TASS predtým povedal, že metropola Talianska neprichádza do úvahy, píše TASR.
USA a Rusko sa tento týždeň dohodli na usporiadaní stretnutia na úrovni prezidentov oboch krajín v najbližších dňoch. Principiálnu dohodu oznámila Moskva vo štvrtok po stredajšom rokovaní osobitného vyslanca Stevea Witkoffa s Putinom v Kremli. Trump následne oznámil, že sa pravdepodobne čoskoro osobne stretne s Putinom.
Miesto ani čas prípadnej schôdzky zatiaľ nezverejnili. Nemenovaný zdroj oboznámený s jej plánovaním naznačil, že by sa mohla uskutočniť koncom budúceho týždňa v Maďarsku, Švajčiarsku, Emirátoch alebo v Ríme. Podľa zdroja ruskej agentúry Európa nie je vhodným miestom na takéto stretnutie. Predstaviteľ Bieleho domu tiež povedal, že podrobnosti alebo logistika sú stále nejasné a veľmi nestále. Takisto podľa neho nie je jasné, či sa na summite zúčastní aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Agentúra Bloomberg vo štvrtok informovala, že americkí a ruskí predstavitelia sa pred summitom usilujú dosiahnuť dohodu o zastavení bojov na Ukrajine, ktorá Moskve umožní udržať si ukrajinské územia obsadené počas invázie.
Putin podľa Bloombergu požaduje kontrolu nad ukrajinským Donbasom a Krymským polostrovom, ktorý Moskva anektovala v roku 2014. Chce si ponechať kontrolu aj nad obsadenými časťami Chersonskej a Záporožskej oblasti. Výmenou by sa v týchto regiónoch zastavila ruská ofenzíva pozdĺž súčasnej frontovej línie. Získanie Donbasu by si podľa Bloombergu vyžadovalo, aby Ukrajina stiahla vojská z tých častí Luhanskej a Doneckej oblasti, ktoré Moskva zatiaľ neovláda.
Biely dom podľa agentúry Reuters správu agentúry Bloomberg označil za špekuláciu. Hovorca Kremľa ani Kyjev sa k správe bezprostredne nevyjadrili.
Zdroj z Bieleho domu podľa stanice Sky News povedal, že Rusi poskytli zoznam požiadaviek na možné prímerie na Ukrajine a Washington sa teraz snaží získať súhlas Ukrajincov a európskych spojencov. Ukrajinci dlhodobo tvrdia, že sa nevzdajú územia, ktoré Rusko nelegálne anektovalo.
Americký prezident začiatkom minulého týždňa zopakoval, že je nespokojný s konaním Putina, ktorý podľa neho chce, aby vojna na Ukrajine pokračovala. Skrátil preto svoju 50-dňovú lehotu, ktorú mu dal na ukončenie vojny. Stanovený termín uplynie v piatok 8. augusta. V prípade jeho nedodržania Spojené štáty podľa Trumpa uvalia 100-percentné clá na obchodných partnerov Moskvy. Ako však poznamenala agentúra Reuters, vzhľadom na očakávaný summit lídrov nie je jasné, či sankcie nadobudnú platnosť alebo budú odložené, prípadne zrušené.
