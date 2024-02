Schôdzka v Paríži má Kremľu vyslať odkaz o odhodlaní v otázke Ukrajiny

Paríž 26. februára (TASR) - V Paríži sa v pondelok stretne približne 20 predstaviteľov EÚ a NATO, aby ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi vyslali posolstvo európskeho odhodlania v otázke Ukrajiny a vyvrátili naratív Kremľa, že Rusku je súdené víťazstvo vo vojne. S odvolaním sa na Elyzejský palác o tom informovala agentúra Reuters.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron pozval svojich európskych náprotivkov do Elyzejského palácu na schôdzku, ktorú oznámili na poslednú chvíľu. Podľa jeho poradcov sa uskutoční v dôsledku eskalácie ruskej agresie v priebehu posledných týždňov vrátane letu Putina na bombardéri schopnom jadrového útoku.



"Chceme Putinovi poslať veľmi jasný odkaz, že na Ukrajine nezvíťazí," povedal Macronov poradca novinárom. "Naším cieľom je zničiť túto myšlienku, ktorú nám chce nahovoriť - že by nejakým spôsobom vyhral."



Na pondelkovej schôdzke sa očakáva účasť nemeckého spolkového kancelára Olafa Scholza, britského ministra zahraničných vecí Davida Camerona, holandského premiéra Marka Ruttea, španielskeho predsedu vlády Pedra Sáncheza, ako aj lídrov škandinávskych a pobaltských krajín.



USA bude zastupovať Jim O'Brien, námestník ministra zahraničných vecí USA pre európske a euroázijské záležitosti, zatiaľ čo Kanadu tamojší minister obrany Bill Blair.



Francúzski predstavitelia podľa agentúry Reuters tvrdili, že bezpečnostná konferencia v Mníchove, ktorá sa uskutočnila pred vyše týždňom a v čase úmrtia najvýraznejšieho kritika Kremľa Alexeja Navaľného, bola plná skľúčenosti a pochmúrnosti a Macron chce túto náladu rozptýliť.



"Nie sme ani pochmúrni, ani skleslí," citoval Reuters francúzskeho poradcu. "Chceme, aby to Rusko pochopilo. Rusko sa bude musieť spoľahnúť na nás všetkých spoločne, aby sme ukončili túto vojnu a obnovili práva Ukrajiny."



Spresnil však, že pracovné stretnutie nebude príležitosťou na oznámenie nových dodávok zbraní pre Kyjev, ale skôr na hľadanie spôsobov, ako byť efektívnejší na bojisku, ako aj na zlepšenie koordinácie medzi spojencami a Ukrajinou.



Ukrajinské sily - po počiatočných úspechoch v zatlačení ruskej armády - utrpeli porážky na fronte vo východnej časti krajiny. Armádni velitelia sa pritom sťažujú na nedostatok zbraní aj vojakov, píše Reuters.