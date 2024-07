Schôdzku Szijjártóa s Baerbockovou zrušili z technických dôvodov

Budapešť 6. júla (TASR) - Maďarsko tvrdí, že plánované pondelňajšie stretnutie maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa s jeho nemeckou rezortnou kolegyňou Annalenou Baerbockovou, ktorá sa mala konať v Budapešti, zrušilo z technických, a nie z politických dôvodov.



"Z dôvodu nepredvídanej zmeny v kalendári ministra požiadalo ministerstvo zahraničných vecí, aby sa návšteva uskutočnila v neskoršom termíne, dúfajme, že v blízkej budúcnosti," oznámil v sobotu maďarský rezort diplomacie, informuje TASR podľa agentúry Reuters. "Dôvod je čisto technický a nie politický," dodal.



O zrušení stretnutia informovalo najskôr v piatok nemecké ministerstvo zahraničných vecí s tým, že ho "zaskočilo". Nemecký rezort diplomacie v tejto súvislosti dodal, že po piatkovom stretnutí maďarského premiéra Viktora Orbána s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve považuje za potrebné, aby prebehla "vážna a úprimná diskusia".



Orbán sa v piatok v Moskve stretol s Putinom ako vôbec prvý z lídrov krajín EÚ od apríla 2022, v ktorom uplynuli dva mesiace od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. So šéfom Kremľa hovoril o možných spôsoboch ukončenia vojny na Ukrajine, pričom Putina informoval aj o svojej utorňajšej návšteve v Kyjeve.



Rokovanie Orbána s Putinom nahnevalo viacerých lídrov EÚ, ktorí varovali pred ústupkami voči Moskve. Zároveň poznamenali, že Orbán v Moskve nerokoval v mene Únie.



Maďarsko sa 1. júla ujalo polročného predsedníctva v Európskej rade. Hneď nasledujúci deň Orbán neohlásene prvýkrát po 12 rokoch navštívil Kyjev, kde sa stretol s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Orbán po cestách do Kyjeva a Moskvy skonštatval, že postoje oboch strán sú veľmi vzdialené, no bude sa ďalej snažiť udržiavať s oboma kontakt.