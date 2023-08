Scholz a Baerbocková ocenili odvahu Ukrajiny a pripomenuli nezávislosť

Berlín 24. augusta (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz a ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vo štvrtok ocenili odvahu Ukrajiny v boji proti Rusku. Urobili tak pri príležitosti Dňa nezávislosti Ukrajiny. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Scholz pripomenul, že Ukrajina vo štvrtok oslavuje svoju nezávislosť a slobodu. "Presne to sú zásady, ktoré vaša celá krajina bráni vo svojom odvážnom boji proti brutálnej agresii Ruska," uviedol spolkový kancelár na sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter.



"Je to už rok a pol, čo nám Ukrajinci svojou odvahou a neskrotnou vôľou po živote v slobode pripomínajú, aká vzácna je naša sloboda," napísala Baerbocková na rovnakej platforme. Pripomenula, že Ukrajina už rok a pol čelí ruskej invázii. "Každý deň je pre nás povinnosťou robiť všetko pre to, aby Ukrajina mohla opäť žiť v mieri tak ako my," dodala.



Rusko začalo svoju inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022 a vo štvrtok od jej začiatku uplynulo presne 18 mesiacov, všíma si DPA. Ukrajina 24. augusta 1991 vyhlásila nezávislosť od vtedajšieho Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR).