Scholz a Biden vyzvali Rusko, aby prijalo kroky k deeskalácii napätia

Berlín/Washington 17. februára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf a Scholz a americký prezident Joe Biden vyzvali v stredu Rusko, aby prijalo "skutočné kroky smerujúce k deeskalácii" a zároveň upozornili na to, že doposiaľ nebolo zaznamenané, že by Rusko pristúpilo k výraznému stiahnutiu svojich vojakov z blízkosti ukrajinských hraníc. TASR správu prevzala od agentúry AFP, ktorá o tom informovala na základe vyhlásenia úradu nemeckého kancelára.



"Riziko ďalšej vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine ostáva stále vysoké. Je potrebná maximálna ostražitosť," uvádza sa vo vyhlásení hovorcu nemeckého kancelára Steffeana Hebestreita, ktorý informoval o obsahu spoločného telefonátu Scholza s Bidenom.



"Rusko musí prijať skutočné kroky smerujúce k deeskalácii," uviedli lídri počas telefonátu. Zároveň zopakovali varovanie, že ak Rusko podnikne ďalšie vojenské kroky proti Ukrajine, bude čeliť "mimoriadne vážnym následkom".



Nemecký kancelár počas telefonátu oboznámil amerického prezidenta tiež o svojich utorkových rokovaniach s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa uskutočnili v Moskve.



Obaja lídri zároveň privítali vyhlásenie ruského prezidenta o tom, že diplomatické snahy cielené na vyriešenie ukrajinskej krízy by mali pokračovať.



Scholz a Biden sa tiež zhodli, že je dôležité pohnúť sa smerom k implementácii minských dohôd, ktoré v roku 2015 vyjednali spoločne Rusko, Ukrajina, Nemecko a Francúzsko a taktiež, že je dôležité, aby prišlo k pokroku aj pri rokovaniach v normandskom formáte - skupiny vyslancov štyroch spomínaných krajín, ktorí sa pravidelne stretávajú od ruskej anexie polostrova Krym, ku ktorej prišlo v roku 2014 -, cituje Hebestreita agentúra Reuters.