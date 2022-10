Scholz a ďalší členovia vlády odcestovali na rokovania do Španielska

Berlín/Madrid 5. októbra (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz a viacerí členovia jeho vlády odcestovali v stredu do Španielska na rokovania so španielskou vládou. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Ide už o 25. kolo takýchto nemecko-španielskych medzivládnych konzultácii, uvádza na svojej oficiálnej webovej stránke nemecká vláda.



Hlavnými bodmi rokovaní má byť bezpečnosť a obrana, spolupráca v oblasti hospodárstva, vedy, vzdelávania a hospodárstva i spolupráca v Európe. Scholz na začiatku absolvuje rokovanie so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom.



Členmi delegácie nemeckého spolkového kancelára sú okrem iných minister hospodárstva Robert Habeck, minister financií Christian Lindner a ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková.



Rokovania sa mali pôvodne konať počas dvoch dní (5. a 6. októbra), boli však skrátené z dôvodu neformálneho summitu EÚ v Prahe, ktorý sa začína vo štvrtok.



Predstavitelia Nemecka a Španielska by mali hovoriť aj o výstavbe plynovodu MidCat zo Španielska do Francúzska. Tento projekt bol pozastavený v roku 2017 z dôvodu hospodárskej nevýhodnosti. Sánchez v rozhovore pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung povedal, že tento plynovod ovplyvní celú EÚ. Na energetickú krízu vyvolanú vojnou na Ukrajine a mimoriadnu situáciu v oblasti klímy musia krajiny podľa jeho vyjadrení reagovať spoločne.