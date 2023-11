Scholz a Erdogan potvrdili odlišné postoje k vojne v Gaze

Berlín 17. novembra (TASR) – Počas krátkej návštevy tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v Berlíne sa v piatok jasne ukázali odlišné postoje jeho krajiny a Nemecka ku konfliktu v Pásme Gazy. Erdogan na tlačovej konferencii s kancelárom Olafom Scholzom odsúdil izraelskú vojenskú operáciu za mnohé obete. Scholz naopak zdôraznil, že pôvodnom násilia je hnutie Hamas a že Izrael má právo na sebaobranu. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Obaja politici sa zhodli na potrebe humanitárnych zastavení bojov s cieľom dopraviť zásoby pre civilné obyvateľstvo v Gaze. Z dlhodobého hľadiska podporili riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu v podobe dvoch štátov.



Erdoganova návšteva Nemecka, prvá za takmer štyri roky, vyvolala kritiku aj pre ostré slovné útoky tureckého lídra voči Izraelu z posledných týždňov. Na tlačovej konferencii so Scholzom však Erdogan takéto vyhlásenia nezopakoval.



"To, že máme na tento konflikt veľmi odlišné pohľady, nie je tajomstvo," povedal Scholz. Podľa jeho slov je práve preto dôležité viesť rozhovory.



Scholz zopakoval pozíciu Nemecka v tom, že právo Izraela na existenciu nemožno spochybňovať a že Izrael má právo brániť sa. "Zarmucuje nás aj utrpenie palestínskeho civilného obyvateľstva v Gaze," doplnil kancelár s tým, že Nemecko už desaťročia patrí k najväčším poskytovateľom pomoci palestínskemu obyvateľstvu.



Erdogan žiadal humanitárne prímeria v Gaze s tým, že každý sa musí zasadzovať za trvalý mier na Blízkom východe. Izrael kritizoval za zabitie tisícov Palestínčanov či zničenie nemocníc. "Prečo na to nikto nereaguje?" dodal s tým, že sám môže hovoriť slobodne, "pretože Izraelu nič nedlhujeme".



Lídri sa vyjadrili pred rozhovormi, ktoré budú viesť počas spoločnej večere.



Scholz sa Erdoganovi poďakoval za osobnú angažovanosť za tzv. obilnú dohodu s Ruskom, umožňujúcu vývoz poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny počas vojny. Nemecko má podľa kancelára tiež záujem pokračovať v migračnej dohode medzi EÚ a Tureckom z roku 2016.



S tureckým prezidentom chcel tiež hovoriť o vzťahoch jeho krajiny s Európskou úniou, ktoré podľa jeho slov nedosahujú svoj potenciál. Erdogan potvrdil, že Ankara má naďalej záujem o prístupový proces. Pripomenul, že pred dverami EÚ čaká už 52 rokov.