Scholz a Macron: Musíme spoločne vojensky posilniť Európu

Berlín/Paríž 21. januára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz a francúzsky prezident Emmanuel Macron pred oslavami 60. výročia podpisu Elyzejskej zmluvy o nemecko-francúzskej spolupráci zhodne vyjadrili vôľu posilniť Európu, informovala v piatok agentúra DPA.



V článku pre nemecké noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung obaja štátnici na pozadí prebiehajúcej vojny na Ukrajine načrtli hlavné body pre posilnenie zvrchovanosti Európy tak, aby jej obyvatelia mohli žiť v mieri, prosperite a slobode.



"Pre silnejšiu Európu zajtrajškov musíme dnes investovať viac do našich ozbrojených síl a základov pre obranný priemysel v Európe," napísal Macron and Scholz.



Väčšie investície by posilnili obranné spôsobilosti a takisto vytvorili z Európy silnejšieho partnera pre Spojené štáty.



"Budeme intenzívne presadzovať ambicióznu stratégiu posilnenia konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a európskeho prostredia, nakloneného konkurencii a inováciám," píše sa v článku.