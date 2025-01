Scholz a Macron po nástupe Trumpa volajú po silnej a jednotnej Európe

Paríž 22. januára (TASR) - Francúzsko a Nemecko sa musia zasadzovať o silnú Európu, zhodli sa prezident Emmanuel Macron a spolkový kancelár Olaf Scholz v stredu na stretnutí v Paríži pri príležitosti 62. výročia podpísania Elyzejskej zmluvy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Stretnutie sa uskutočnilo v kontexte nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do úradu. Trump, ktorý hrozí uvalením vysokých ciel na dovoz z Kanady, Mexika a Číny, v utorok avizoval clá aj voči Európskej únii, ktorá podľa neho s USA zaobchádza "veľmi, veľmi zle".



Scholz na spoločnej tlačovej konferencii s Macronom v Elyzejskom paláci pripomenul, že EÚ a USA sú prepojené dlhou históriou priateľstva a partnerstva, preto bude vzťahy s Trumpom možné budovať na pevnom základe. Taktiež ale skonštatoval, že ako sa ukazuje, staronový prezident USA bude pre Európu predstavovať výzvu.



"Európa sa nebude skrývať, ale bude konštruktívnym a asertívnym partnerom. To bude základom dobrej spolupráce s novým americkým prezidentom," vyhlásil Scholz s tým, že členské štáty EÚ plánujú dopodrobna preskúmať politické kroky, ktoré Trump stihol urobiť za uplynulé dva dni v Bielom dome.



Macron, ktorý dlhodobo volá po sebestačnejšej Európe, podľa stanice BFMTV vyzval na posilnenie konkurencieschopnosti, prosperity a bezpečnosti EÚ, ako aj európskych "demokracií a hospodárskeho a sociálneho modelu". Zopakoval tiež svoje odhodlanie viac investovať do európskej obrany. "Potrebujeme spoločné obranné kapacity, ktoré nám chýbajú," zdôraznil.



"Po nástupe novej administratívy v Spojených štátoch je pre Európanov a naše dve krajiny viac ako kedykoľvek predtým potrebné, aby zohrali svoju úlohu pri upevňovaní jednotnej, silnej a suverénnej Európy," dodal Macron.



Schôdzka v Paríži sa konala pri príležitosti 62. výročia Elyzejskej zmluvy podpísanej v roku 1963, ktorá znamenala zmierenie Francúzska a Nemecka po druhej svetovej vojne.