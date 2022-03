Scholz a Macron vyzvali Putina, aby sa postaral o okamžité prímerie

Berlín/Paríž 10. marca (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz a francúzsky prezident Emmanuel Macron v telefonáte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom žiadali o okamžité prímerie na Ukrajine. Pre agentúry AFP a Reuters to uviedol nemenovaný zdroj z prostredia nemeckej vlády.



"Nemecko a Francúzsko žiadali od Ruska okamžité prímerie" a "trvali na tom, že akékoľvek riešenie tejto krízy musí prísť prostredníctvom rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom", uviedol nemenovaný nemecký predstaviteľ.



Zároveň dodal, že francúzsky prezident a nemecký kancelár sa so šéfom Kremľa dohodli na pokračovaní telefonických rozhovorov v trojstrannom formáte. Další telefonát by sa mal uskutočniť "už čoskoro".