Scholz a Merkelová sa podpísali do kondolenčnej knihy Alžbety II.

Berlín 14. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz a jeho predchodkyňa Angela Merkelová sa v utorok podpísali do kondolenčnej knihy v Berlíne na pamiatku zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Merkelová a Scholz napísali svoje mená do kondolenčnej knihy na britskom veľvyslanectve v Berlíne každý zvlášť.



"Spomínam na veľkú Európanku a podporovateľku nemecko-britského priateľstva," napísal Scholz. Uviedol, že kráľovnina oddanosť porozumeniu na medzinárodnej scéne ukázala cestu vedúcu z povojnového obdobia do 21. storočia. "Pre nás bude vždy nezabudnuteľná," dodal.



Merkelovú predtým prijala britská veľvyslankyňa v Nemecku Jill Gallardová.



Starostka Berlína Franziska Giffeyová položila kvety pred veľvyslanectvo a tiež sa podpísala do kondolenčnej knihy.



Alžbeta II., ktorá bola na britskom tróne 70 rokov, zomrela vo štvrtok 8. septembra vo veku 96 rokov na zámku Balmoral v Škótsku.