Scholz: Ak Čína pošle Rusku zbrane, bude to mať následky

Berlín 6. marca (TASR) - Ak Čína pošle Rusku zbrane, bude to mať následky. Uviedol to nemecký kancelár Olad Scholz v rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy televízie Sky News.



Americkí predstavitelia nedávno varovali, že Čína môže ukončiť svoje neutrálne postavenie voči konfliktu na Ukrajine a začať Rusku dodávať zbrane a muníciu.



Reportér CNN sa Scholza spýtal, či si dokáže predstaviť sankciovanie Číny v prípade, ak by pomohla Rusku. "Myslím si, že by to malo následky. No teraz sme vo fáze, kde dávame jasne najavo, že toto by sa stať nemalo. Cítim sa relatívne optimisticky, že naše požiadavky v tomto prípade uspejú, no musíme to sledovať a byť veľmi opatrní," odpovedal nemecký kancelár.



Bližšie informácie o tom, o aké dôsledky by mohlo ísť, Scholz neuviedol.



Nemecko je najväčšou európskou ekonomikou a Čína je v posledných rokoch jeho najväčším obchodným partnerom, pripomína Sky News.