Scholz: Baerbocková čoskoro navštívi Kyjev

Berlín 5. mája (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková čoskoro navštívi Kyjev. Vo štvrtok to oznámil spolkový kancelár Olaf Scholz po tom, ako si nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským počas telefonátu vyjasnili predchádzajúce problémy. TASR prevzala správu od agentúry Reuters.



Zelenskyj pozval do Kyjeva aj nemeckého prezidenta a kancelára. Steinmeier počas telefonátu vyjadril Ukrajine "solidaritu, rešpekt a podporu".



Baerbocková navštívila Ukrajinu vo februári pár dní pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu. Nemecká ministerka vtedy strávila približne trištvrte hodiny v takzvanej kontaktnej línii neďaleko mesta Mariupol na východe Ukrajiny.



Nemecký prezident chcel pôvodne absolvovať cestu na Ukrajinu už v apríli spoločne so svojimi kolegami z Poľska a pobaltských štátov. Jeho cestu však Kyjev odmietol pre predchádzajúcu politiku jeho sociálnych demokratov (SPD) voči Rusku. Toto rozhodnutie viedlo k zvýšeniu napätia medzi Nemeckom a Ukrajinou. Berlín tento krok Kyjeva totiž interpretoval ako urážku hlavy štátu.