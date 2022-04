Scholz: S Kyjevom vedieme dôverné rokovania o bezpečnostných zárukách

Berlín 6. apríla (TASR) - Berlín vedie s Kyjevom dôverné rokovania o možných bezpečnostných zárukách, ktoré by mohol Ukrajine ponúknuť v súvislosti s prebiehajúcou ruskou ofenzívou. Nemecký kancelár Olaf Scholz to v stredu povedal v Spolkovom sneme, informuje agentúra Reuters.



"Vedieme rozhovory o (bezpečnostných) zárukách s Ukrajinou," povedal Scholz poslancom dolnej komory nemeckého parlamentu. "Rozhovory sú dôverné," dodal.



Ukrajina navrhla bezpečnostné záruky na svoju ochranu ako alternatívu k potenciálnemu členstvu v NATO, ktoré Moskva odmieta. Reuters približuje, že jednotlivé krajiny ako napríklad Nemecko, Turecko či Čína by mohli Ukrajine ponúknuť záruky s podobným účinkom, aký by malo jej členstvo v Severoatlantickej aliancii.



Scholz zároveň vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby okamžite ukončil svoju "deštruktívnu vojnu" na Ukrajine a prisľúbil, že Berlín bude Ukrajinu podporovať, ako je len možné, a to až dovtedy, kým Kremeľ z jej územia nestiahne svoje jednotky.



"Naším cieľom musí byť, že Rusko túto vojnu nevyhrá," zdôraznil. Dodal, že Nemecko dodáva Ukrajine zo svojich armádnych skladov zbrane, ktoré sú "rýchlo dostupné a účinné".