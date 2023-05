Scholz: Berlín bude stáť pri Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné

Nemecký kancelár Olaf Scholz (vľavo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas stretnutia 14. mája 2023 v Berlíne. Foto: TASR/AP

Berlín 14. mája (TASR) - Nemecko bude podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude nevyhnutné, uviedol v nedeľu nemecký kancelár Olaf Scholz po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Berlíne. TASR informuje na základe správ agentúr AFP, AP a DPA.vyhlásil Scholz na spoločnej tlačovej konferencii so Zelenským.Kým 444-dňová nemilosrdná ruská agresia mala podľa Scholza zásadné geopolitické dôsledky, primárne postihla ukrajinský ľud.Ukrajinský prezident na stretnutí s nemeckým kancelárom zároveň uistil, že pripravovaná ukrajinská protiofenzíva je zameraná výlučne na oslobodenie Ruskom okupovaných území Ukrajiny, nie na útoky na ruské teritórium.uviedol Zelenskyj.Ukrajinský líder zároveň požiadal Nemecko, aby spolu s ostatnými partnermi podporilo jeho krajinu prostredníctvom dodávok moderných stíhačiek.Kyjev počas jeho návštev v európskych hlavných mestách pracuje na, povedal Zelenskyj.zdôraznil s tým, že Rusko má v súčasnosti vo vzdušnom priestore prevahu a to je potrebné zmeniť.Samotný Scholz sa k tomu podľa DPA vyjadril zdržanlivo. Ako uviedol, Nemecko dodalo Ukrajine množstvo zbraní vrátane veľmi modernej protivzdušnej obrany.povedal.Nemecký kancelár zároveň potvrdil, že v popoludňajších hodinách spoločne so Zelenským odletí do nemeckého mesta Aachen v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, kde ukrajinský prezident prevezme prestížnu Medzinárodnú cenu Karola Veľkého. Tá bola udelená ukrajinskému ľudu za prínos k jednote Európy. S príhovormi na slávnostnom udeľovaní vystúpia okrem Scholza aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a poľský premiér Mateusz Morawiecki.